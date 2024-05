Día de Star Wars: Dónde ver todas las películas de la saga

La música improvista de inicio compuesta por John Williams y los sonidos icónicos de los sables de luz son uno de los elementos más destacables de Star Wars, una de las películas más importantes en la historia de la ciencia ficción.

Desde el primer estreno de la primera película el 27 de mayo de 1977, la creación de George Lucas estuvo colmada de éxitos, al punto de recaudar 775 millones de dólares en su primera película. De esa forma, dio inicio a una franquicia marcada por cómics, videojuegos, series animadas y secuelas.

Como cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en homenaje a la franquicia. Se seleccionó la fecha dado que la fecha en inglés tienen una fonética similar a la frase “Que la fuerza esté contigo”. Ante este panorama, una forma de recordar la trama es volver a revisitar la historia a través de sus 11 películas.

Dónde ver la saga de Star Wars

Las 11 películas de Star Wars pueden verse a través de Disney Plus, en conjunto de sus series adversas como “The Mandalorian”, “Obi-Wan Kenobi” y “Ahsoka”.

“Que la fuerza te acompañe”: Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo Foto: StarWars

Todas las películas y series se ven por esta plataforma dado el acuerdo entre George Lucas y The Walt Disney Company. Ahí, el director cedió los derechos por 4.000 millones de dólares dada las ganas de la compañía de seguir con la historia.

“Miraron las historias que tenía y dijeron: ‘Queremos hacer algo para los fans’... Decidieron que no querían usar esas historias, dijeron que iban a hacer algo propio... De todas formas, no estaban muy interesados en que yo participara. Si me meto ahí, solo voy a causar problemas porque no van a hacer lo que yo quiero que hagan. Y ya no tengo el control para hacerlo y lo único que haría sería estropearlo todo. Así que dije: ‘Vale, seguiré mi camino y dejaré que ellos sigan el suyo’”, explicó el director y creador de la saga, quien es actualmente el famoso más rico del mundo según Forbes.

George Lucas es el director con más dinero del mundo. / Archivo

Cómo ver cronológicamente Star Wars

Finalmente, la mejor forma de ver la saga es de forma cronológica. Para ello, las películas deben verse bajo el siguiente orden: