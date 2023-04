Así será el futuro de las series animadas de Star Wars

Star Wars inició como una franquicia cinematográfica junto a otros films “blockbuster” - como Jurassic Park, Tiburón, Indiana Jones, Volver al futuro - y, en los últimos años, junto a Disney+ se expandió a producciones seriales.

Star Wars Foto: Disney

The Mandalorian, El libro de Bobba Fett, The Bad Batch, Rebels, The Clones Wars, entre otros, son los títulos más aclamados entre el público y la crítica, a diferencia de algunos fracasos como Obi-Wan Kenobi, del cual los fans tenían muchas expectativas.

¿Cómo será el futuro de las series animadas de Star Wars?

Disney+ llevó a cabo el Star Wars Celebration 2023, una convención realizada en la ciudad de Londres, donde el servicio de streaming junto a Lucasfilm presentó el futuro de las series animadas de la taquillera franquicia.

En primer lugar, la compañía del ratón presentó el tráiler de Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi, serie ambientada 200 años antes de Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma. La trama gira en torno de un grupo de jóvenes Jedi que, mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la Galaxia, ayudan a ciudadanos y criaturas en apuros y, en el proceso, aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi.

Otro de los títulos anunciados en la convención - que reunió a miles de fans - fue Star Wars: Historias de los Jedi, cuya segunda temporada se encuentra en desarrollo.

Una de las estrellas de la noche fue Star Wars: The Bad Batch, que estrenó recientemente su segunda temporada en Disney+. Los fans presentes disfrutaron de un adelanto especial de la tercera temporada, con un anticipo de lo que vendrá, incluido el regreso de la cazarrecompensas favorita de los fans Fennec Shand, interpretada por Ming-Na Wen.

Para concluir con los anuncios de animación de Star Wars Celebration 2023 de Disney+, hubo un panel de Star Wars: Visions. El mismo estuvo lleno de revelaciones previas al estreno de la serie el 4 de mayo de 2023, entre ellas los primeros detalles de las historias de los nueve cortos.

El volumen más nuevo de la serie continuará ampliando los límites de la narrativa de Star Wars con nueve cortos nuevos provenientes de nueve estudios de diferentes partes del mundo, incluyendo un estudio chileno sumando así presencia Latinoamericana en este listado. Empleando los estilos de animación más fascinantes de una variedad de países y culturas, el segundo volumen ofrece una perspectiva nueva y dinámica de los legendarios mitos de Star Wars.