Peter Pan y Wendy, el live action que genera polémica antes de su estreno, ya tiene tráiler oficial

Peter Pan y Wendy es una nueva versión live action, a cargo de Disney+, del clásico literario de J. M. Barrie y la película animada de 1953.

La película de Disney+ presenta a Wendy Darling, una niña que teme dejar atrás el hogar de su infancia, y conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto con sus hermanos y una pequeña hada, Tinker Bell, Wendy viaja con Peter al mágico país de Nunca Jamás. Allí, se encuentra con un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarca en una emocionante y peligrosa aventura que le cambiará la vida para siempre.

Su estreno está pronosticado para el 28 de abril de este 2023 en el servicio de streaming Disney+, compañía que presentó el tráiler final de la tan esperada y, a la vez, polémica cinta.

Peter Pan y Wendy Foto: Disney+

La película de Disney+ está protagonizada por Jude Law (Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: Capítulo final), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: una historia de Star Wars) y Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Peter Pan y Wendy Foto: Disney+

¿Por qué Peter Pan y Wendy generó polémica?

Antes de su estreno, Peter Pan y Wendy ya generó polémica, a raíz de que, en el año 2020, Disney+ confirmo que la actriz Yara Shahidi iba a interpretar a Tinker Bell.

En definitiva, la controversia surgió porque Disney eligió a una actriz con descendencia afroamericana para interpretar al hada, cuyos rasgos son todo lo opuesto en la historia original.

Yara Shahidi como Tinker Bell. Foto: Disney+

La polémica estalló principalmente en Twitter, donde los usuarios relacionaron la decisión de la compañía del ratón con la inclusión forzada que lleva a cabo desde hace algunos años, poniendo como ejemplo la elección de la protagonista de La Sirenita, Halle Bailey.

Peter Pan y Wendy Foto: Disney+

Recordemos que, en anteriores versiones live action, se escogió a actrices similares al personaje de la novela y la cinta de 1953. Las interpretaciones de Ludivine Sagnier y Julia Roberts como Tinker Bell son las más recordadas.