Kun Agüero a corazón abierto sobre su nueva serie: “Siempre quise contar mi historia”

“Yo lo único que hacía era jugar a la pelota” es una de las frases con las que el Kun Agüero presenta su propia docuserie en Disney+ acerca de su historia tanto dentro como fuera de las canchas de fútbol.

Las tensiones con su padre y su inesperado retiro en 2021 son algunos de los tópicos que se tocarán en la producción. Es por ello que el exfutbolista decidió hablar con Yanina Latorre sobre él detrás de la serie que revelará toda su historia.

Qué dijo el Kun Agüero sobre su nueva serie

El exjugador del Manchester City habló por primera vez de la serie en el programa de Yanina Latorre “Sálvense Quien Pueda” por América TV. Ahí, reveló los motivos detrás de contar sus vivencias bajo este formato. “No busco nada con esto porque siempre fue una idea mía contar la historia. Siempre quería contar la historia mía porque pensaba en muchos chicos que les pasó lo mismo o peor. Quería contar que llegar a la élite o a Europa no es fácil y en el camino hay muchas trabas”, aseveró el Kun.

“La gente es libre de opinar. Cuando estaba en el barrio no teníamos nada y hoy tengo otra vida. Estoy contento porque pude lograr lo que quise, que fue llegar a primera división”, siguió reflexionando sobre su carrera.

Respecto a la relación con su papá, el delantero quiso aclarar algunas cuestiones presentadas en el tráiler, como la actitud de su primogénito respecto a las ganancias que recibía por su carrera. “Hay que ver los 4 capítulos porque uno se queda con el tráiler (...) Él cuenta que ese dinero era para la familia y yo le creo. Yo era muy chico y él me llevaba a clubes”, explicó el empresario.

Kun Por Agüero. Foto: captura pantalla

“Mi viejo lo que hizo fue ayudarme a crecer. Pero en esa manera de ayudarme tiene su manera de como me crio. Él sabía y utilizaba herramientas para pincharme y así jugar mejor (...) Mi viejo lo que intentó fue seguir apretándome para que no me crea un jugadorazo”, reconoció.

Cuándo se estrena la nueva serie del Kun

“Kun por Agüero”, llega a Disney Plus este 7 de mayo. La misma contará con 4 capítulos.