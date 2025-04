El Kun Agüero lanza su serie en Disney+: el emotivo relato sobre el vínculo con su padre

El Kun Agüero es de los jugadores más queridos en Argentina. Su carisma junto a su gran desempeño en equipos como el Manchester City y el Atlético del Madrid lo consolidaron como una figura clave en el deporte.

Agüero buscará un nuevo destino tras su exitoso paso por el City (Foto: AP).

"Era el fútbol puro, era potrero, él amaba jugar a la pelota. Él no estaba profesionalizado, era un nene y lo lindo de esto es que le encantaba jugar”, destacó Jeremías Caggiano, quien fue su compañero durante su paso por Independiente en 2005.

Su éxito lo presentó como una de las máximas figuras en la Selección Argentina. Sin embargo, el 30 de octubre de 2021 cambiaría su vida por completo cuando sufre una arritmia cardíaca que lo obliga a retirarse del futbol.

Este panorama inesperado lo llevó a adentrarse en el mundo de los negocios a través de su cuenta de Twitch y la creación de su propia liga Kings League. Todos esos logros lo condujeron hacia Disney+, quien producirá la serie sobre la vida del exjugador, que involucra sus inicios en el deporte y su compleja relación con su padre.

Todos los detalles de la relación del Kun Agüero con su padre

Disney+ estrenó el primer tráiler de la serie sobre la historia del Kun Agüero. En el mismo, se mostraron sus primeros inicios en el futbol y los testimonios de figuras como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Pep Guardiola. “Era un pesado”, sentenció Otamendi entre risas.

Sin embargo, una de las anécdotas más destacadas en el tráiler fue la compleja relación del Kun con su papá, Leonel Del Castillo. En principio, el empresario relató la exigencia que padecía al jugar un partido. “Siempre mi viejo aparecía. Por ahí, perdía un partido y no podía hablar con él porque estaba enojado. Todo el tiempo en mi cabeza era tengo que ganar", espetó el exdelantero.

Esta actitud la confirma el mismo Leonel Del Castillo, quien confesó en el tráiler que nunca felicitó a su hijo por alguno de sus logros. “Nunca le dije que era bueno”, confesó el progenitor, quien sacrificó su oportunidad de dedicarse al futbol por sus hijos.

El Kun Agüero junto a su padre, Leonel Del Castillo.

Otro de los momentos que revela el Kun es que su padre solía recibir ganancias en los clubes donde él estaba. “Con el tiempo, me fui dando cuenta de que todos esos clubes en que yo jugaba, mi padre algo de dinero recibía“, aseveró el jugador, a lo que Del Castillo respondió: ”"Yo siempre le cuide la plata. Le hice ganar más de lo que le hacían ganar los representantes".

Finalmente, cuando el exjugador se retiró del fútbol por sus problemas cardíacos, su padre no estuvo presente para acompañarlo en ese duro momento. “Si me buscaba me hubiera llamado antes”, explicó el papá del Kun Agüero en su defensa.

Cuándo se estrena la nueva serie del Kun Agüero

“Kun por Agüero”, llegará a Disney Plus el próximo 7 de mayo. La misma tendrá su Avant Premiere mundial en el prestigioso festival Canneseries entre el 24 y el 29 de abril de 2025.