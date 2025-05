El Kun Agüero y el dilema económico con su padre: “No quiere saber nada”

Hace algunos días salió en Disney+ la serie documental del exfutbolista Sergio Kun Agüero en la que se tocan muchos temas de su vida personal. Su carrera, su retiro y su vida familiar. En uno de esos tramos, el ex delantero del Manchester City habla de su padre, sobre los roles que debía cumplir y afirma que no lo quería involucrar en los temas económicos.

Ante esto, Daniel Zazzini, entrenador en comunicación y lenguaje corporal, analizó un tramo de la serie en que se habla sobre las finanzas y dejó algunas cosas que no pasaron desapercibidas en redes sociales al punto de ser vistas por más de 2 millones de personas.

Los gestos del Kun Agüero que destacó el especialista

El futbolista surgido en Independiente menciona en el documental: “Siempre lo dejé afuera de todos los negocios porque cuando algo funcional mal, las cosas no terminaban bien. Siempre se lo dije. Que él tiene que cumplir un papel de padre y no de ‘a ver que negocio hago yo y en qué puede él entrar’. Si no que cumpla otro papel, ¿no?“.

El Kun Agüero junto a su padre, Leonel Del Castillo.

Ante esto, el creador de contenido publicó un video en su TikTok destacando algunos gestos de Agüero y explicó: “Cuando él dice ‘cuando las cosas no funcionan salen mal’, él cierra los ojos prolongadamente y también se relame la boca. Eso es una forma de mostrar, por un lado, la negación a que su papá partícipe y, por otro lado, molestia por la actitud del padre”, y agregó analizando otro plano: “En este otro, de frente, vemos, casi lo mismo. Cuando él menciona que el padre no debería fijarse en sus negocios, lo primero que hace es cerrar los ojos prologadamente, que es una forma de negación, no quiere saber nada con ser socio del padre o que el padre partícipe de sus negocios y después se relame los labios, comprime la boca y se los vuelve a relamer, que es una forma de mostrar desacuerdo, de mostrar disgusto con lo que tiene que responder sobre el padre, pero aparte, una contención a decir algo más, porque apenas pasa esto, se calla y no vuelve a decir nada más”.

El Kun Agüero sobre su serie documental

El máximo goleador extranjero de la historia de la Premier League, habló sobre su serie en el programa de Yanina Latorre, “Sálvense Quien Pueda”. Ahí, reveló los motivos detrás de contar sus vivencias bajo este formato. “No busco nada con esto porque siempre fue una idea mía contar la historia. Siempre quería contar la historia mía porque pensaba en muchos chicos que les pasó lo mismo o peor. Quería contar que llegar a la élite o a Europa no es fácil y en el camino hay muchas trabas”.

Respecto a la relación con su papá, el delantero quiso aclarar algunas cuestiones presentadas en el tráiler, como la actitud de su primogénito respecto a las ganancias que recibía por su carrera. “Hay que ver los 4 capítulos porque uno se queda con el tráiler (...) Él cuenta que ese dinero era para la familia y yo le creo. Yo era muy chico y él me llevaba a clubes”, explicó el ahora empresario y agregó: “Mi viejo lo que hizo fue ayudarme a crecer. Pero en esa manera de ayudarme tiene su manera de como me crio. Él sabía y utilizaba herramientas para pincharme y así jugar mejor (...) Mi viejo lo que intentó fue seguir apretándome para que no me crea un jugadorazo”.