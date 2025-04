El Papa Francisco dejó consigo un gran legado en la comunidad católica cristiana. Durante sus casi 12 años de pontificado, el Santo Pontífice mostró interés por un catolicismo menos ortodoxo, dando pie al debate de ciertos tópicos.

Un ejemplo de ello es “Amén: Francisco responde” un documental especial donde el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano intenta responder las preguntas más incómodas que le hicieron algunos jóvenes de diferentes países.

Sinopsis oficial de “Amén: Francisco responde”

"Diez jóvenes de todo el mundo se reúnen en Roma con el Papa Francisco para conversar y transmitirle las principales preocupaciones de su generación. Les espera un encuentro sin precedentes, una conversación cara a cara y un evento único", destaca la sinopsis oficial.

De qué trata “Amén: Francisco responde”

“Amén: Francisco responde” es un documental dirigido por los españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez. El mismo fue grabado en el edificio del barrio el Pigneto de Roma, cuando el Papa padecía de un problema con dolor en una de sus rodillas.

Murió el Papa Francisco: dónde ver “Amén”, su emotivo especial que busca responder todos los dilemas

En el documental, el Santo Pontífice habla con 10 jóvenes de diferentes nacionalidades (Estados Unidos, Argentina, Colombia, España o Senegal) sobre alguno de los tópicos más debatidos en la comunidad católica como el machismo, comunidad LGBT+ y el aborto.

Al principio, los jóvenes sienten cierta timidez al hablar con el Papa. Sin embargo, la personalidad del vicecristo les permite sentirse cómodos para hacer todo tipo de preguntas. "¡No, a mí no me pagan nada! Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis”, aseveró el Papa Francisco al ser consultado sobre su presunto suelto en el Vaticano.

Ficha técnica de “Amén: Francisco responde”

Año de lanzamiento: 2023

Duración : 1 hora y 22 minutos.

Géneros : Documental, religión & espiritualidad

Público dirigido : mayores de 14 años

Directores: Jordi Évole y Màrius Sánchez.

Dónde ver “Amén”, el documental del Papa Francisco: tráiler oficial

“Amén: Francisco responde” se encuentra disponible en Disney Plus. El documental se estrenó en 2023 durante la celebración de la Semana Santa.