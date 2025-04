La Iglesia Católica despertó a sus fieles con un triste noticia. Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, falleció a los 88 años tras sufrir un derrame celebrar y posterior insuficiencia cardiaca.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre (...) Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados", comunicó el cardenal Kevin Joseph Farrell desde la Casa Santa Marta.

Tras conocerse la noticia, sus fieles seguidores han buscado homenajearlo en diferentes partes del mundo. Una de esas personas es la actriz Jimena Barón, quien decidió recordar al Santo Pontífice con una peculiar anécdota que involucra a Wanda Nara y Diego Maradona.

El homenaje de Jimena Barón al Papa Francisco

La “Cobra” le rindió homenaje al Papa Francisco en su cuenta de Instagram. Allí, reveló los antecedentes de su encuentro, que dada en 2014, cuando vivía con Daniel Osvaldo en Italia. "1 de septiembre del 2014. Los jugadores del Inter y sus familias estábamos invitados a conocer al Papa Francisco. Vivíamos todos en Milán y el encuentro era en el Vaticano (lógicamente). A último momento no sé qué quilombo hubo con mi pareja de ese momento (siempre había alguno) pero me dijo que no lo dejaban viajar, que se tenía que quedar en Milán", comenzó relatando Barón.

La emotiva anécdota de Jimena Barón con el Papa Francisco que involucra a Wanda Nara y Diego Maradona

"Yo estaba súper ilusionada, ya había comprado ropa blanca para todos (pues flashie presentarnos lo más puros posible) y le dije a mi ex: ‘Momo y yo vamos igual, pregúntale al club si nos dejan’. Nos dejaron ir con ellos y nos fuimos Momo y yo solos en tren con todo el Inter y sus familias", siguió explicando la mediática sobre cómo lograron ir a la visita.

Ahora bien, cuando llegaron al Vaticano, Jimena Barón recordó como Wanda Nara le reveló un dato importante: el código de vestimenta era negro. Al estar vestidos de blanco, tuvieron que esperar unos minutos para recibir el aval del Santo Pontífice, que finalmente accedió.

Jimena Barón junto con el Papa Francisco y su hijo Momo.

“Había un protocolo de vestimenta, jamás me avisó… Únicamente ropa negra. ’¿Qué haces boluda?’ Me dijo Wanda cuando llegué radiante como paloma al Vaticano en un mar de negro de aproximadamente 100 personas. Ahí me enteré del protocolo. Me hicieron esperar a ver si podían hacer la excepción y finalmente nos dejaron pasar. Francisco cálido, amoroso, simpático, saludó familia por familia y nos charló un ratito a cada uno. Lo bendijo a Momo, lo besó, Momo le tocó la cara y le sacó la lengua risueña. Se miraron a los ojos. Nos hablaba argentino, fue un momento muy mágico", aseveró.

Un recuerdo inolvidable con Diego Maradona

Finalmente, tras encontrarse con el Papa Francisco, Jimena Barón reveló su encuentro con Diego Maradona. “Nos despedimos, bajamos unos 10 escalones de un mármol blanco y entre un grupo grande de gente un señor agarró a Momo y ese señor era El Diego, que me dijo: ‘sácame una foto con él y mándasela a tu marido’. Diego me charlaba y Momo nuevamente le tocaba la cara curioso. Hablando de magia, esa fue la historia de los 10 escalones blancos más endiosados que tendré jamás para contarle a mi hijo y ahora a ustedes", cerró la actriz con emoción.