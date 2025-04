Así fue el emotivo encuentro de Tini Stoessel con el Papa Francisco: “Me dio la fuerza que necesitaba”

El primer encuentro de Tini Stoessel con el Papa Francisco fue el 1° de septiembre de 2014, en Roma, durante el llamado “Partido por la Paz”, un evento que reunió a figuras del fútbol mundial con el objetivo de promover la fraternidad entre religiones, bajo la organización de Scholas Ocurrentes —iniciativa impulsada por el propio Francisco— y la Fundación PUPI, del exfutbolista Javier Zanetti.

En un Estadio Olímpico colmado, y con nombres como Zinedine Zidane, Diego Simeone, Javier Mascherano y Roberto Baggio en la cancha, Tini tuvo el privilegio de abrir el evento. Subió al escenario con un vestido blanco con símbolos de la paz y cantó dos temas que marcaron el momento: “En mi mundo”, de la serie Violetta, y una emotiva versión de “Imagine”, de John Lennon.

Tini Stoessel en el "Partido por la Paz".

El momento en que Tini Stoessel conoció al Papa argentino

Después de su presentación, Tini Stoessel fue entrevistada por Tití Fernández y no pudo contener las lágrimas.“No lo puedo creer, estoy muy contenta. Gracias, no me acostumbro. Siento que el Papa me dio la fuerza que necesitaba para estar ahí arriba”, expresó emocionada.

El Papa Francisco recibió a Tini Stoessel.

Apenas tenía 17 años y ya era una estrella internacional, pero ese encuentro fue distinto. En ese entonces, recién comenzaba a despegar su carrera fuera del universo Disney, y tener el respaldo simbólico de un Papa argentino era más que un mimo. “No tengo nada para criticarle, todo lo que hace es maravilloso”, agregó Stoessel conmovida.

Tini con el Papa Francisco mientras estaba de novia con Peter Lanzani.

Ese día, además de compartir escenario con niños que la acompañaron en su performance, Tini también tuvo la oportunidad de estar cerca del Papa, quien la saludó con afecto y admiración por su compromiso con los valores que promovía el evento.