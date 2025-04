Este 21 de abril, el mundo entero quedó conmovido con la noticia de la muerte del Papa Francisco. Desde entonces, salieron a la luz varias teorías y predicciones acerca de su trágico desenlace y quién será su sucesor elegido por el cónclave de la Iglesia Católica en los próximos días.

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro santo Padre Francisco”, anunció el cardenal estadounidense Kevin Farrell, camerlengo de la Santa Sede y el encargado de administrar la sede vacante hasta que se elija su sucesor.

El papa expresó su preocupación por la situación de violencia y narcotráfico que atraviesa la ciudad de Rosario.

Por su parte, Mhoni Vidente compartió un impactante video en el que puede verse su predicción acerca de la muerte del Papa Francisco. La tarotista había mencionado el deterioro de la salud de Jorge Mario Bergoglio durante el mes de abril y no se equivocó.

“Se visualiza que el padre ahora en el mes de abril entra en una crisis completamente peor en cuestiones de salud”, aseguró en un video publicado en sus redes sociales. Además se animó a dar los mensajes con fecha exacta de la muerte del Papa Francisco. “Puede ser el 13 de abril, el fallecimiento del padre o sino el domingo de resurrección que sería el 20 o 21 de abril”, concluyó acertando por completo.

De qué murió el Papa Francisco

“A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino”, anunciaron desde el Vaticano.

En las últimas semanas, el Papa Francisco estaba atravesando una recuperación tras haber estado internado 38 días por complicaciones respiratorias y de movilidad. Según informó el Vaticano, sus últimos días estuvieron marcados por un progresivo deterioro de su salud, que incluyó dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda en horas recientes.

Según medios italianos, el Papa falleció de un ictus, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV) o derrame cerebral. Es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe o reduce, lo que puede dañar el tejido cerebral.

El arzobispado de Rosario decretó duelo por la muerte del sumo pontífice y por la tarde no habrá clases en las escuelas parroquiales.

“El Papa falleció pacíficamente”, aseguraron los médicos del Policlínico Gemelli que lo atendieron durante su última internación. “La muerte se debió a un problema cerebral. Probablemente, fue un derrame cerebral, no se sabe si fue hemorrágico o no No hay relación, al menos aparentemente, con los problemas respiratorios que llevaron a su hospitalización en el Gemelli en febrero pasado”, informaron desde el medio La Republica de Italia.

Su última aparición pública fue el domingo 20 de abril en la Plaza San Pedro por la bendición de Pascua.