En medio de su gira de agosto de 2024 por México, Emilia Mernes volvió a quedar en el ojo de la tormenta por una actitud que no cayó nada bien entre sus fans. Esta vez, la cantante fue filmada mientras participaba en una entrevista con el popular influencer Alex Montiel, más conocido como El Escorpión Dorado, y lo que generó la polémica no fue lo que dijo, sino lo que hizo… o mejor dicho, lo que no hizo.

En el clip, que se viralizó en las últimas horas, se la ve a Emilia dentro de una camioneta junto al youtuber mientras decenas de fans la esperan afuera, algunos incluso gritando su nombre. Sin embargo, la artista no se detiene ni los mira. Ni un gesto, ni una sonrisa. Nada.

“No puedo creer esto, igual no me sorprende de Emilia Mernes, pero qué te cuesta bajar la ventanilla para una foto amiga. A veces se olvidan que están ahí por sus fans…”, escribió la usuaria que compartió el video, y rápidamente su publicación se llenó de comentarios.

El tweet que se hizo viral.

El enojo en redes y el historial de Emilia Mernes con los fans

Emilia Mernes, que viene de lanzar temas con artistas como Tini Stoessel y Nicki Nicole, no es ajena a la exposición ni a los escándalos. Desde su relación con Duki hasta sus declaraciones sobre feminismo y moda, la cantante suele estar en boca de todos. Pero esta vez, las redes le soltaron la mano.

"Me da malas vibras“, escribió un usuario. Otro sumó: “Yo la quiero dejar de bardear a esta pelotuda pero se lo busca”. También la compararon con María Becerra: “Cuando María salió a cantar en la calle y se le tiró una nena encima, uno dijo que si le pasaba a Emilia, le pateaba la cara a la fan... no se equivocaba”. Incluso hubo quien recordó sus orígenes: “Pero tilinga, si saliste de una panadería de Nogoyá”.

Hasta el momento, Emilia no hizo declaraciones sobre lo ocurrido. Pero en redes ya hay quienes piden que pida disculpas o, al menos, que muestre más empatía. Porque si hay algo que sus fans dejaron claro es que una ventanilla cerrada puede alejar mucho más que una mala canción.