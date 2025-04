Nicki Nicole explotó de bronca en las redes sociales: “Lo que más me molesta”

La cantante Nicki Nicole se viralizó en las últimas horas tras publicar un fuerte descargo en sus redes sociales con el que expresó su enojo por los rumores de romance que se le atribuyeron en los últimos días, entre ellos con el hijo de Zulemita Menem.

En una serie de mensajes sueltos en su cuenta personal de X, la rosarina estalló contra los medios: “Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, todo bien por casa? Harrrrta”, escribió en su primer tuit y luego agregó que “les falta cocucha”.

Luego se refirió a Luca Bertoldi, aunque no lo mencionó: “Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas”.

“Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy re gozando jajaja”, escribió riéndose de la situación.

Luca Bertoldi sería el nuevo novio de Nicki Nicole. (Instagram)

Minutos más tarde, la cantante de Dispara le intentó bajar la espuma al descargo y bromeó con sus seguidores: “Bue, estaba re caliente, igual sí. Además, no quiero novio, quiero estar soltera y jugar a los Sims”.

Antes de publicar una foto donde se la ve con un nuevo color de pelo, la artista se despidió con un mensaje afectuoso. “Buenos, los quiero mucho. Ya hice mi descargo del día, pueden hacerlo también, besos que estén bien”, escribió.

Su descargo no tardó en viralizarse en la red social y su nombre fue Trending Topic en X: “No chicos, sin mi tono de voz y leyendo todo como si fuera un solo tweet no queda bien, borren”, escribió la cantante en respuesta a un tuit sobre ella.

