Salió a la luz una íntima foto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel que confirma la reconciliación.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a estar en el centro de la escena mediática luego de que fueran captados compartiendo una cena en un exclusivo restaurante de Madrid. La artista y el futbolista, quienes atravesaron una intensa relación amorosa con idas y vueltas, fueron vistos en Amazónico, uno de los espacios gastronómicos más lujosos y frecuentados por celebridades en la capital española.

Tini y Rodrigo De Paul. (Foto: Instagram Tini Stoessel)

De acuerdo a los testigos presentes en el lugar, la ex pareja se mostró muy cercana, con gestos de complicidad y una conversación profunda que llamó la atención de quienes los rodeaban. La escena no pasó desapercibida, y rápidamente comenzaron a circular rumores sobre una posible reconciliación entre ellos, generando revuelo en redes sociales y entre sus fanáticos, que no tardaron en hacer tendencia el encuentro.

La romántica cita de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

¿Hay reconciliación en puerta entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel? Las especulaciones no paran de aumentar y los gestos de cercanía entre ellos se hacen cada vez más evidentes. En esta oportunidad, fueron vistos compartiendo una velada en Amazónico, un exclusivo restaurante ubicado en el corazón de Madrid. Según quienes los vieron, ambos se mostraron sonrientes, relajados y en plena conversación, alimentando aún más los rumores de un posible regreso.

La información fue difundida por Marcia Frisciotti, periodista dedicada al mundo del espectáculo, quien compartió una imagen de los dos acompañada del mensaje: “Tini y De Paul en Amazónico, en Madrid, comiendo. Me cuentan que full charla y él superaccesible con los que pedían foto”.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

A comienzos de abril, una imagen que se volvió viral encendió las especulaciones: “¿Tini y De Paul juntos otra vez?”. La cuenta de Instagram @lomaspopucom fue la que alimentó los rumores al compartir una foto capturada en Europa, en la que se lo ve a Rodrigo de espaldas, con un look descontracturado y en compañía de una persona no identificada.

La mujer que aparece a su lado, también luciendo una gorra, fue rápidamente vinculada con la artista. Desde ese momento, las pistas no dejaron de surgir, así como tampoco las especulaciones sobre una posible vuelta entre ellos.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja

Desde que se separaron en 2023, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul han hecho comentarios públicos sobre el otro. A pesar de que ambos continuaron con sus carreras y sus agendas personales, los cruces indirectos en redes sociales y el reciente encuentro en Madrid han reavivado los rumores de un posible acercamiento.

Hasta el momento, ninguno ha confirmado ni desmentido nada, pero el silencio —ya sea estratégico o no— solo ha alimentado más las especulaciones sobre una posible reconciliación.