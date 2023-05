Así lucirían los Jawas de Star Wars sin capucha

Con Star Wars episodio IV: el imperio contraataca, George Lucas dio inicio a una de las franquicias más bastas y extraordinarias de todos los tiempos. Star Wars no es una simple saga, sino que, configura un universo que cuenta con millones de fans alrededor del mundo.

La franquicia cuenta con más de 10 películas, incluyendo sus spin off, y, un amplio universo de series que llega hasta el 2024, año en el que se estrenará The Acolyte. Sin dudas, la historia ahora en manos de los estudios Disney, tiene aún mucha tela para cortar.

Star Wars Foto: Disney

No es noticia que la amplitud de la franquicia trae aparejada la polémica de una posible desvirtuación en pos de las ganancias. De todas formas, cada vez que una nueva producción sale a la luz, millones se dirigen a las salas de cine o se sientan frente a su pantalla portátil preferida.

Star Wars Foto: Disney

Son muchos los personajes dentro de esta gran historia, algunos más icónicos que otros - Anakin, Palmé, Leia, Luke, Han, Chewie - y, otros no muy queridos - Jar Jar Binks sin dudas -.

¿Cómo lucirían los Jawas sin capuchas?

Los Jawas aparecieron por primera vez en Star Wars: Episodio IV-Una Nueva Esperanza de 1977. Continuaron con apariciones a lo largo de la franquicia, especialmente, The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Son el enemigo nro 1 de C-3P0 - quien los define como “criaturas desagradables” -, y una especie inteligente de humanoides nativos del Borde Exterior de Tatooine. El odio del amigo de R2 D2 y Luke Skywalker no es vano, ya que los Jawas son chatarreros que rondan por el desierto en búsqueda de androides para vender al mejor postor.

La ilustración de los Jawas sin capucha de Ralph McQuarrie. Foto: Ralph McQuarrie

Sus rostros no son perceptibles producto de sus túnicas marrones, sin embargo, el diseñador de arte conceptual de Star Wars, Ralph McQuarrie, bocetó a estos personajes sin sus capuchas. En las ilustraciones se puede ver la similitud de los Jawas con los humanos, aspecto que quizás inspira su uso de gafas y gorras.