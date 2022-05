Este 4 de mayo se celebra alrededor del mundo el Día de Star Wars, mejor conocido como “May the 4th be with you”. Millones de fanáticos de la saga se reúnen para disfrutar de las películas y series de una de las franquicias preferidas de todos los tiempos.

Desde el año 1977 con el lanzamiento de Star Wars episodio IV: el imperio contraataca hasta 2021 con la serie Star Wars: el libro de Bobba Fett, la franquicia cuenta con más de 10 películas, incluyendo sus spin off, y, 6 series originales.

Día de Star Wars: en qué orden ver las películas y series. Foto: Web

En qué orden ver las películas y series de Star Wars

A la hora de hacer una maratón Star Wars la amplia mayoría no tiene idea de por donde comenzar, es por ello que, a continuación te compartimos el orden canónico para disfrutar de las películas y series de esta gran saga, disponible a través de Disney+.

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005) Foto: Web

Obi-Wan Kenobi (2022)

Star Wars: La Remesa Mala (2021)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016) Foto: Web

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

The Mandalorian (2019) Foto: Web

El libro de Boba Fett (2021)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Series y películas de Star Wars por fechas de estreno

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999) Foto: Web

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017) Foto: Web