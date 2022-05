Todos los 4 de mayo se celebra alrededor del mundo el Día de Star Wars, mejor conocido como “May the 4th be with you” en un juego de palabras entre la fecha de conmemoración y la icónica frase de la saga “que la fuerza te acompañe”.

Es de esta forma que, los millones de fanáticos de la saga protagonizada por Luke Skywalker se reúnen para recordar los momentos más icónicos de ésta disfrazados de sus personajes favoritos o, incluso, comparten a través de las redes sociales memes y videos sobre esta fecha tan importante para ellos.

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars alrededor del mundo.

Cuál es el origen del Día de Star Wars

Como se mencionó previamente, el Día de Star Wars es mayormente conocido como “May the 4th be with you” en un juego de palabras entre la fecha de conmemoración de la saga y la frase icónica de la misma “May the force be with you” (”Que la fuerza te acompañe”).

Es por ello que, desde el año 2011 los fanáticos de la saga decidieron fijar el 4 de mayo como el día oficial de Star Wars. Pero, ¿cómo fue esa primera celebración? Cuenta la historia que un popular cine canadiense llamado Toronto Underground Cinema decidió organizar un festival donde se proyectaron el total de películas de George Lucas hasta ese entonces realizadas.

Los fanáticos de Star Wars celebran el día #MayThe4thBeWithYou

Gracias al uso masivo de Internet el festival se dio a conocer en diferentes partes del mundo y, desde entonces, año tras año el mismo se repite quedando ya como una tradición. Muchos deciden asistir al evento, inclusive, caracterizándose como sus personajes favoritos, y muchos otros deciden reunirse con amigos y disfrutar de una maratón casera.

Los mejores memes del Día de Star Wars

Los mejores memes del Día de Star Wars. Foto: Web

Los mejores memes del Día de Star Wars. Foto: Web

Los mejores memes del Día de Star Wars. Foto: Web

Los mejores memes del Día de Star Wars. Foto: Web