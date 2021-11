El universo Star Wars parece ser infinito y no deja de sorprendernos. Tras la saga, la última gran apuesta de Disney+ fue la serie “The Mandalorian”, un gran éxito que le significó a la plataforma diez millones de nuevos usuarios en la primera semana de su estreno. Es por eso que ahora, con nuevo títulos, Disney apuesta a seguir robusteciendo el universo que cuenta con millones de fanáticos alrededor del globo.

The Mandalorian. (Instagram)

El libro de Boba Fett

Disney+ lanzó recientemente el primer tráiler de “El libro de Boba Fett”, una serie derivada de “The Mandalorian”, ambientada en el universo de Star Wars.

El tráiler continúa los eventos de la escena posterior al crédito en “The Mandalorian”, en la que el cazarrecompensas Boba Fett y el mercenario Fennec Shand ponen orden en el hogar del inframundo criminal.

La serie llegará a la plataforma el 29 de diciembre y estará protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen en los roles que ya tuvieron ambos en “The Mandalorian”, encarnando a Boba Fett y Fennec Shand respectivamente, mientras que Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson ejercerán como productores ejecutivos.

Más del universo Star Wars en 2022

Lucasfilm, la productora de las películas de Star Wars, tiene varios proyectos en mente que verán la luz en 2022. Andor, Obi-Wan y Ahsoka forman parte de esta lista.

Obi-Wan Kenobi

La historia comienza una década después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, en la que Kenobi sufrió su mayor derrota, la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Lord Sith Darth Vader.

“La Orden Jedi se estaba desmoronando. Será interesante tomar un personaje que conocemos de una manera y mostrárselo lidiando con el hecho de que todos los Jedi fueron masacrados con el final del Episodio III. Es algo que hay que superar”, señala el propio McGregor.

Andor

Se trata de una precuela de la exitosa película Rogue One y cuenta la historia del integrante de la Alianza Rebelde que más sacrificios hace a favor de la causa por la libertad y en contra del Imperio Intergaláctico controlado por Palpatine.

Ahsoka

En esta serie es una apuesta clave, ya que se unirán decenas de caminos, tramas y personajes, sirviendo como tejido para conectar todas las ramas y épocas de Star Wars.

Ahsoka Tano fue una Jedi en las etapas de las precuelas bajo el mando de Anakin Skywalker en las Guerras Clon, sobreviviendo a la Orden 66 y jugó un papel clave en la Guerra Civil tras el ascenso del Imperio Galáctico -y que vimos en “Star Wars: Rebels”-. Ahora regresará en una serie ambientada cinco años después de El retorno del Jedi, una época convulsa en la galaxia y que ya vimos en The Mandalorian.

Universo Star Wars en Disney+

Qué otros planes tiene Disney+

Por otra parte, la cadena también tiene planes de películas, las cuales no serán parte de la Saga Skywalker, sino que ampliarán más el horizonte. Una de estas cintas es Rogue Squadron, que será dirigida por Patty Jenkins, la cineasta por detrás de las dos partes de Wonder Woman, del DCEU. Esta entrega se centrará en pilotos y, por el perfil de su creativa encargada, no sorprendería que su protagonista sea una mujer.

Además, aunque aún no hay una fecha precisa, también el año que viene llegará la tercera temporada de The Mandalorian, que continuará la historia después de que Mando se haya separado del pequeño Grogu.