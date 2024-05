En fotos: así fue la celebración en Córdoba del “Star Wars day”, con furor por sus personajes

Darth Vader cruzando la avenida General Paz por la senda peatonal. Los soldados imperiales de su guardia, haciendo un alto para comer pochoclo en la puerta del cine. Las transeuntes filmando y sacando selfies con los personajes icónicos de la saga de la Guerra de las Galaxias, que atraviesa épocas. Así fue la celebración del “Star Wars day” en Córdoba, como cada 4 de mayo.

Cosplayers de Star wars . Como cada 4 de mayo los fans de Star wars celebran en el mundo. En Córdoba un grupo de cosplayers encabezado por Julio Nievas (Darth Vader) festejaron en la peatonal de la ciudad. Foto: José Hernandez

Julio Nieva, fanático de la histoira de la lucha entre el bien y el mal en el universo, que cautivó a grandes y chicos desde hace casi cinco décadas, de aquel estreno inolvidable de 1977, es el coleccionista en Córdoba con más trajes de los personajes de la saga.

Cosplayers de Star wars . Como cada 4 de mayo los fans de Star wars celebran en el mundo. En Córdoba un grupo de cosplayers encabezado por Julio Nievas (Darth Vader) festejaron en la peatonal de la ciudad. Foto: José Hernandez

Una vez más se enfundó la capa y el casco de Darth Vader, uno de los villanos más temibles y adorados de la historia del cine, y comandó a su séquito hasta las salas del Grand Rex, epicentro de la reunión galáctica en la capital cordobesa.

Cosplayers de Star wars . Como cada 4 de mayo los fans de Star wars celebran en el mundo. En Córdoba un grupo de cosplayers encabezado por Julio Nievas (Darth Vader) festejaron en la peatonal de la ciudad. Foto: José Hernandez

POR QUÉ SE CELEBRA EL STAR WARS DAY UN 4 DE MAYO

Cosplayers de Star wars . Como cada 4 de mayo los fans de Star wars celebran en el mundo. En Córdoba un grupo de cosplayers encabezado por Julio Nievas (Darth Vader) festejaron en la peatonal de la ciudad. Foto: José Hernandez

La ocurrencia surgió un 4 de mayo, en 1979, un par de años después del estreno de la película de George Lucas, que batió récords de popularidad. Una publicación en el diario británico London Evening News de ese día aludió a que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su cargo como primera ministra del país.

Cosplayers de Star wars . Como cada 4 de mayo los fans de Star wars celebran en el mundo. En Córdoba un grupo de cosplayers encabezado por Julio Nievas (Darth Vader) festejaron en la peatonal de la ciudad. Foto: José Hernandez

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito, que dio lugar a un juego de palabras con “que la fuerza te acompañe”, frase insigne de la saga: “May the Force be with you”.