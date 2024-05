Así está hoy Mora, la hija mayor de Carla Conte que cumplirá 15 años

Carla Conte es una de las personalidades argentinas más conocidas a nivel nacional, y esto no solo se debe a la amplia trayectoria que tiene como actriz y como conductora de televisión, sino también porque con su carisma y simpatía conquista los corazones de todos los espectadores.

Carla Conte deslumbra con su look. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, muchas mujeres se identifican con ella por el rol de madre que cumple, ya que su fuerza y coraje, como así también el amor y la dulzura, que tuvo desde el comienzo y que sigue manteniendo en la crianza de sus hijos es fuente de inspiración para muchas personas que también están en esa posición.

Carla Conte junto a su hija cuando era pequeña. Foto: Instagram

Es por eso que cada vez que tiene la oportunidad, la conductora comparte fotografías de Facundo y Mía, sus dos pequeños, con la comunidad que formó en Instagram y recibe cientos de comentarios colmados de amor, tal como ocurrió en junio de 2023 cuando saludó a su hija por el cumpleaños número 14; y estando tan cerca de los 15 años, los usuarios que la han visto crecer por fotos no pueden esperar para festejarlo con ella y felicitarla.

Así está hoy Mora, la hija de Carla Conte. Foto: Instagram

Cómo fueron las experiencias de los partos para Carla Conte

La conductora se animó a contar lo difícil que fue en ambos casos en una íntima charla con Pampita para el programa ‘Pampita Online’: “En el embarazo de Facu, en la semana 31, me hice una eco que no había salido bien... Él iba a necesitar una ecografía del corazón cuando naciera. Si bien estuvo todo bien, me metieron un miedo y un susto fuerte que duró mucho tiempo”. Comenzó explicando, y seguido sumó: “ya no quería parir en casa, era otra la situación. No estaba con la misma tranquilidad y confianza como en el parto de Mora. Así que parí en la clínica con mi misma partera y una obstetra... En las mismas condiciones, con los mismos gritos”.

La foto retro de Carla Conte y su hija. Foto: Instagram

Y a modo de conclusión, sumó un detalle que dejó sorprendido a más de uno: “Las dos veces me desgarré. Me hicieron unos puntitos y listo... Eso sí, no todas las mujeres tienen desgarros...“