Declaró el primo de Jesús Buffarini: el dato clave para resolver el crimen en General Cabrera

El crimen contra Jesús Buffarini ocurrido durante la madrugada del domingo 21 de abril en la localidad de General Cabrera, provincia de Córdoba, sigue inconcluso. En las últimas horas, su primo, Elias, declaró ante la Fiscalía y aportó un dato clave para esclarecer el hecho.

Elías se presentó ante el fiscal de Segundo Turno de Río Cuarto, Javier Di Santo, y habló alrededor de dos horas. En su extenso testimonio, brindo su versión de los hechos y aseguró que tres personas agredieron a Jesús Buffarini.

Multitudinaria marcha en General Cabreraen, en reclamo de justicia por Jesús Buffarini (Gentileza Andrés Oviedo / El Puntal) Foto: Andres oviedo

DECLARÓ EL PRIMO DE JESÚS BUFFARINI

Como ya mencionaron otros testigos, el joven indicó que todo comenzó con una pelea dentro de la confitería Green House entre Buffarini y Federico Melano. El personal de seguridad retiró al futbolista, quien decidió regresar a su casa.

Jesús Buffarini

“Ellos eran amigos antes, después por un conflicto con la novia se distanciaron y terminó en esto que estamos viviendo ahora”, contó Elias. Según su testimonio, Federico Cabrillana, Melano y un joven de apellido Arias siguieron a su primo hasta la casa.

“Los tres le pegaron patadas cuando estaba en el piso”, recordó estremecido Buffarini en diálogo con Puntal. Él intentó frenar el conflicto: “Yo agarré a Cabrillana que también quería pegarle pero él se me escapa, va y le da un golpe de puño a Jesús que cayó de espalda, con Cabrillana arriba suyo”.

CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN POR EL CRIMEN DE JESÚS BUFFARINI

“Cuando le dejaron de pegar, él no podía respirar y no podía hablar. Le pregunté como estaba y me hacía señas con la cabeza que no estaba bien”, cerró Elias. Cabe recordar que, Buffarini murió desnucado, según los resultados de la autopsia realizada por los médicos forenses.

Si bien el investigado de apellido Arias aún no está imputado formalmente en el caso, los investigadores están recopilando pruebas para determinar el grado de su participación en el caso. Por su parte, Melano y Cabrillana están acusados por homicidio simple.