Violencia urbana en Córdoba: marcharon en General Cabrera por el crimen de Jesús Buffarini

Miles de personas peregrinaron este viernes por las calles de la localidad de General Cabrera, zona sur de la provincia, con una misma consigna: pedir justicia tras el crimen de Jesús Buffarini, a quien mataron a golpes el pasado fin de semana afuera de una disco.

Se trata del primo del futbolista Julio Buffarini, quien con apenas 23 años murió producto de los golpes que le propinó un grupo de jóvenes en las afueras de un reconocido boliche del lugar, durante la madrugada del domingo 21 de abril.

Multitudinaria marcha en General Cabreraen, en reclamo de justicia por Jesús Buffarini (Gentileza Andrés Oviedo / El Puntal) Foto: Andres oviedo

Desde ese día, su familia no encuentra paz y los habitantes de la localidad viven una profunda congoja por la pérdida de una vida en condiciones violentas. Por este hecho, el fiscal a cargo de la causa, Javier Di Santo, cambió la carátula del caso que había sido fijada por el fiscal anterior, Daniel Miralles. Pasó de homicidio preterintencional (cuando se agrede para causar daño, pero no la muerte) a homicidio simple, que tiene una pena prevista de 8 a 25 años de prisión.

UN NUEVO DETENIDO POR EL CRIMEN DE JESÚS BUFFARINI

Bajo estas nuevas condiciones de la investigación, Di Santo ordenó la detención de Federico Mellano (22), quien se sumó al ya detenido Federico Cabrillana (23), quien está acusado de pegarle la trompada que hizo caer a Buffarini al piso y desnucarse.

La movilización fue encabezada por las hermanas y el padre del joven, quienes habían convocado a sus allegados a las 19 con un recorrido pautado con el municipio. Una verdadera peregrinación que partió desde la plaza central de la ciudad y durante una hora y media se desplazó por varias cuadras, pasando por el departamento donde vivía Jesús, donde se realizó un minuto de silencio.

Finalmente, la columna colmada de carteles y velas volvió hasta el punto de partida. Hubo abrazos y palabras de aliento para la familia. “Lo vamos a lograr hermano, no vamos a parar. Te lo juro”, expresó Jesica, hermana de la víctima.

En tanto su papá Mario Buffarini, dijo que no se va a detener hasta lograr que “los asesinos de su hijo obtengan prisión perpetua”. Y graficó: “Fueron a cazarlo y si ellos no hubieran cometido estas atrocidades Julio estaría vivo. No voy a parar. Pido cadena perpetua”, afirmó.