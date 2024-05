Qué se sabe de la investigación por fraude que inició por una carretilla llena de billetes en Córdoba

El video viral del comerciante de Huinca Renancó que fue a pagar la boleta de la luz con una carretilla repleta de billetes de 100 pesos derivó en una investigación por fraude. En las últimas horas, el fiscal a cargo del caso, Marcelo Saragusti, habló tras una serie de allanamientos.

INVESTIGACIÓN EN CÓRDOBA POR UNA CARRETILLA LLENA DE BILLETES

En una conferencia de prensa que duró alrededor de 15 minutos, el fiscal contextualizó a medios locales que la investigación al sur de la provincia de Córdoba por fraude es “incipiente” y se trata de una “causa compleja”.

Huinca Renancó. La sede de la cooperativa que fue allanada el jueves 16 de mayo (Gentileza Ignacio Elgue).

Respecto al operativo que acaeció durante el viernes 17 de mayo, el funcionario detalló que se concretaron dos allanamientos para “recolectar pruebas” de interés para la causa. Libros, balances, documentación y otros objetos fueron parte de los elementos secuestros.

Saragusti anticipó que el estudio de lo incautado podría llevarlos a poner la atención en una persona particular. “Por lo pronto no tenemos ningún sindicado”, ponderó sobre la causa que no tiene personas imputadas. “No se investiga a nadie en particular”, dijo.

QUE SE INVESTIGAN TRAS EL PAGO DE UNA BOLETA CON CARRETILLA

No obstante, sostuvo que a raíz del estudio de esos documentos podría investigarse a algún particular. “Por lo pronto no tenemos ningún sindicado”, cerró. Sin embargo, el Presidente de la cooperativo junto al gerente General y todos los integrantes de la dirección quedaron bajo la lupa por un fraude millonario, según indicaron fuentes de investigación a La Voz.

Los delitos que se investigación van desde defraudación; acciones por venta de departamentos y otros activos como el fraude con los medidores de luz. Asimismo, los investigadores precisaron que la denuncia de los vecinos fue por los descomunales aumentos que recibieron en las boletas de la luz.

EL PAGO EN CARRETILLA QUE DESATÓ UNA INVESTIGACIÓN POR FRAUDE

Darío Villarruel es el cordobés que vive en la localidad de Huinca Renancó, departamento General Roca, que se hizo viral por pagar la boleta de luz de 840.000 pesos con una carretilla llena de billetes de 100.

“Fue una protesta pacífica que tuve que hacer para que el Gobernador se entere de lo que pagamos nosotros acá”, indicó el sujeto, en diálogo con Telenoche, dando un fuerte mensaje a Martín Llaryora.