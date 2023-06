Un cordobés emprendió un largo viaje por el país a pie y en carretilla, para cumplir un sueño y una promesa

Diego Gauna emprendió un viaje caminando desde Monte Maíz hasta Chubut para cumplir una promesa: conocer las ballenas en Puerto Madryn. El cordobés realizará la travesía pendiente que tenía con una persona que ya no está físicamente.

Diego salió el pasado 19 de mayo desde la localidad mencionada y emprendió su viaje por las rutas con una carretilla que lleva a pie. Allí, sólo lleva nylon, ropa, café, frutos secos, azúcar, una cocinita y una carpa.

Diego Gauna viajará a pie desde Monte Maíz hasta Chubut para cumplir una promesa. Foto: ADNSUR

EN BÚSQUEDA DE CUMPLIR UN SUEÑO Y UNA PROMESA

“Esto es palabra, yo lo había hablado con alguien que ya no está en este mundo, que era un viaje que íbamos a hacer. Hicimos un viaje al Machu Picchu y también a Corrientes, a Misiones. Como hay una conversación entre nosotros dos, yo voy a cumplir mi palabra”, afirmó al medio Adnsur.

Con respecto a su destino final de viaje dijo: “Voy a ver las ballenas porque yo soy un pobre gaucho, no tengo plata para tomar un avión e ir a ver este espectáculo natural encantador”.

“Estoy convencido de que voy a llegar, no tengo reloj, no tengo tiempo. Yo con ver una ballena y comprarle a mi hija un peluchito de ballena, porque es poquita la plata que junte porque anoche me robaron”, expresó el hombre mientras descansaba en una estación de servicio de Buenos Aires.