Dónde ver “The Idea of You” la nueva película romántica de Anne Hathaway

Las películas románticas son uno de los géneros más exitosos en la industria cinematográfica. “Pretty Woman” y “Titanic” son algunas de las comedias románticas que han realzado la pantalla por la química entre los actores, línea argumental y actuaciones de lujo.

Ahora bien, luego de una ausencia de este tipo de contenido durante los primeros años del 2000, las romcom volvieron en compañía de nuevas estrategias de marketing y diferentes fuentes de inspiración. Este es el caso de “The Idea of You”; la nueva película protagonizada por Anne Hathaway.

De qué se trata The Idea of You

“The Idea of You” es una película basada en la novela de Robinne Lee. La misma, utilizó como fuente de inspiración a Harry Styles, el cantante británico conocido por participar de la boyband One Direction.

La película romántica protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine basada en un fanfic de Harry Styles Foto: Prime

Ahora bien, la trama abarca la historia de Sophie, una madre divorciada de 40 años que decide acompañar a su hija y amigos a Coachella (uno de los festivales más importantes de música en Estados Unidos). En ese viaje, se encontró de forma inesperada con Hayes Campbell, el cantante principal de la exbanda favorita de su hija “August Moon”.

Tras conversar por unos instantes, ambos sintieron una conexión poderosa. Esto dio pie a una historia de amor marcada por la pasión, indecisiones y nuevas oportunidades.

Anne Hathaway junto a Nicholas Galilzine en "The Idea of You". Foto: Infobae

El objetivo que buscaba la autora con su relato (y posteriormente con la película) era demostrar que las mujeres adultas podrían volver a reecnontrarse con el amor y pasión. Esto, pese a los rumores que lo planteaban como un mero fanfic.

“Jamás se suponía que debía ser un libro sobre Harry Styles. Debía ser una historia sobre una mujer llegando a sus 40 y reclamando sexualidad y redescubriéndose a sí misma”, sentenció la autora del libro en una entrevista para Vogue US.

Dónde ver “The Idea of You” la nueva película romántica de Anne Hathaway Foto: IMD

Actualmente, la película ha gozado de buenas críticas. Rotten Tomatoes, el famoso sitio web de críticas y reviews, le dio un 82% de calificación por la química entre la pareja y sus actuaciones.

Dónde ver The Idea of You

Finalmente, The Idea of You se encuentra disponible desde el 2 de mayo en Prime Video. La trama dura aproximadamente una hora con 58 minutos.