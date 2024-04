De qué trata “Un día lluvioso en Nueva York” la romántica historia que es tendencia en Netflix

El romance es uno de los géneros más populares en la industria cinematográfica. Las películas de amor marcadas por obstáculos y final feliz son el placer culposo de muchos usuarios.

Es por ello que icónicas historias como The Notebook, Pretty Woman y Love at First Side siguen formando parte de los infinitos catálogos de Netflix. Pese a que han pasado años desde su estreno, todavía generan las mismas mariposas en el estómago.

Con este panorama, una película romántica contemporánea se ha mantenido en el top 10 de películas en Netflix: “Un día lluvioso en Nueva York”.

De qué se trata Un día lluvioso en Nueva York

“Un día lluvioso en Nueva York” relata la historia de una joven pareja universitaria (Gatsby y Ashleigh) que padece cambios extraordinarios durante su fin de semana en Nueva York.

Por eventos desafortunados, la pareja se separa y padecen de diferentes vivencias. En el caso de Ashleight (protagonizada por Elle Fanning) , tiene una crisis de identidad tras ser enviada a Manhattan para entrevistar a Pollard para el periódico universitario.

Seguidamente, Gatsby (interpretado por Timothée Chalamet) quedó abandonado en la ciudad más famosa del mundo luego que Ashleigh fuese invitada a ver el film del director que tuvo que entrevistar. Por tanto, tuvo oportunidad de compartir tiempo con Chan, la hermana de su exnovia.

Timothée Chalamet, uno de los protagonistas de la historia. Foto: Rotten Tomato

La trama se basa en las montañas rusas que padecen las relaciones y los aprendizajes de esas complicaciones como el valor de estar con la persona indicada.

Gatsby (Timothée Chamalet) y Ashleigh (Elle Fanning) , la pareja conductoria de la historia. Foto: Variety

La polémica detrás de “Un día lluvioso en Nueva York”

Ahora bien, la película fue dirigida por Woody Allen y estrenada en 2019. Sin embargo, tuvo solo una recaudación de 23, 8 millones de dólares tras la campaña #Metoo contra el director por las acusaciones que realizó su hija adoptiva Dylan Farrow contra él.

Woody Allen volvió a amenzar con dejar el cine (AP/Archivo).

“Cuando tenía siete años Woody Allen me cogió de la mano y me llevó a un ático sombrío y encajonado que había en el segundo piso de nuestra casa. Me pidió que me tumbara boca abajo y que jugase con el tren eléctrico de mi hermano. Después, abusó sexualmente de mí. Mientras lo hacía, me susurró que era una buena chica, que ese era nuestro secreto y me prometió que iríamos a París y que me sacaría en sus películas”, fueron las declaraciones de la víctima.