El radical y sorprendente cambio de look de Anne Hathaway para su próxima película

Anne Hathaway es una de las celebridades más reconocidas de Hollywood. Sus papeles en películas como Diario de una princesa y El diablo viste a la moda la llevaron a conquistar al público internacional, y su trabajo en Los miserables a ser aclamada por la crítica con múltiple premios, incluyendo el Oscar.

Junto a su talento en la actuación, su belleza y glamour la transformaron en una de las estrellas de las pasarelas más prestigiosas. Tanto es así que, fue nombrada por la revista People como una de las 50 personas más bellas del mundo.

Anne Hathaway Foto: Instagram/anneha

Actualmente, espera el estreno de Eileen, una película de suspenso psicológico estadounidense dirigida por William Oldroyd. Hathaway protagoniza la cinta junto a Thomasin McKenzie, Shea Whigham, Marin Ireland y Owen Teague.

La trama se sitúa en la Nueva Inglaterra de los años 60; allí Eileen Dunlop trabaja en una prisión cuando llega una psicóloga cautivadora y glamorosa que la ayuda a acceder a nuevas facetas de su personalidad, pero que puede estar arrastrándola hacia algo más peligroso.

Anne Hathaway en Eileen como Rebecca. Foto: William Oldroyd

En lo que refiere a Hathaway, interpreta a Rebecca, una psicóloga que por fuera se muestra sensual y glamourosa, pero por dentro guarda una personalidad sombría. Con un cabello rubio platinado y corto, la actriz luce un look completamente diferente con el que se la conoce.

¿Cuándo se estrenará Eileen?

Eileen llegará a las salas de cine el próximo 1 de diciembre. De todas formas, ya tuvo su estreno para la crítica durante el Festival de Cine Sundance, donde Anne Hathaway fue aclamada junto a todo el equipo de producción.

“Vi Eileen en Sundance y luego vi She Came to Me en Berlín, y pensé: ‘Dios mío, grito en dos películas independientes este año’”, expresó recientemente la actriz, quien además de Eileen protagonizó este mismo año la cinta She Came to Me.