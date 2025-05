Fue la actriz mejor pagada de Hollywood pero desapareció por 10 años: ¿por qué Cameron Diaz dejó el cine?

Cameron Diaz irrumpió en Hollywood y se consagró como una de las grandes actrices de mediados de los 90’s y principios de los 2000. Gracias a papeles protagónicos en películas de comedia y acción, se convirtió en la actriz mejor pagada y una de las más requeridas por los cineastas.

En 1994, Cameron Diaz debutó en La Máscara, la película protagonizada por Jim Carrey en la cual se robó todas las miradas con su belleza, su melena rubia y su característica sonrisa. Desde entonces, le llovieron las ofertas laborales. Tal es así que protagonizó grandes producciones como Los ángeles de Charlie, Vanilla Sky, y la icónica Loco por Mary.

Rápidamente, Cameron Diaz se convirtió en una de las actrices mejores pagadas del mundo. Sin embargo, en 2015 decidió dejar la actuación de manera abrupta. Se casó con Benji Madden (integrante de la banda Good Charlotte) y optó por enfocarse plenamente en su familia. Según la propia actriz reveló el motivo de esta decisión fue bastante obvio: “He dado al público más de la mitad de mi vida, siento que ahora es el momento de tomarme un tiempo para mí y reorganizarme”, dijo en una entrevista para Instyle.

Cameron Diaz causó revuelo con sus fotos al natural. Foto: The Grosby Group

Años más tarde, precisamente en diciembre de 2019, Cameron se convirtió en mamá por primera vez a sus 47 años. Junto a su esposo tuvieron a una niña llamada Raddix. Cinco años después, llegó Cardinal, su segundo hijo.

La actriz hizo una reflexión acerca de la maternidad pasados los 50 años. “El concepto de envejecimiento ha cambiado por completo, está abierto. Estoy emocionada. Estoy entre los 50 y los 60: quiero vivir hasta los 110”, sostuvo.

Cameron Diaz vuelve a la actuación con una película en Netflix

Finalmente, Cameron Diaz hizo su esperado regreso a la pantalla grande de la mano de Netflix, y junto a Jamie Foxx, en la película De vuelta a la acción.

Cameron Diaz

Acerca de su alejamiento de las cámaras, Cameron Diaz fue muy sincera. “Lo sentí como algo que tenía que hacer para recuperar mi propia vida. Y realmente no me importaba nada más. Realmente se trata de: ¿Qué te apasiona? Para mí, era construir mi familia”, confesó.

Sin embargo, también reveló cómo fue que tomó la decisión de volver al ruedo. “La gente decía: ‘Se acabó’, y yo decía: ‘No, no se ha acabado para mí. Mi marido me decía ‘Nos has estado apoyando y construyendo la familia’, es hora de que te apoyemos y dejemos que mamá ascienda y haga lo suyo’. Y supe que era el momento”, reconoció sobre su regreso al cine.