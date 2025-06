La dolorosa confesión de Tom Hanks sobre las denuncias de abuso y violencia de su hija: “No me sorprende”.

Tom Hanks rompió el silencio y se refirió públicamente por primera vez a las graves denuncias de violencia y abuso doméstico realizadas por su hija Elizabeth. Los hechos, según ella misma relató, ocurrieron durante su infancia y fueron expuestos en detalle en un libro autobiográfico recientemente publicado.

Tom Hanks y su hija Elizabeth.

El reconocido actor de El Náufrago no solo expresó su apoyo incondicional, sino que elogió el coraje de su hija por animarse a contar su historia: una experiencia dolorosa que, según sus palabras, “muchos prefieren callar”. Hanks destacó la valentía de Elizabeth al compartir su verdad y acompañar a otros que puedan estar atravesando situaciones similares.

En una entrevista con el medio Access Hollywood, Tom Hanks le expresó todo su apoyo a su hija en este difícil momento de salir a contar lo que vivió de chica. El actor se mostró conmovido por el relato y no dudó en respaldarla públicamente, valorando su decisión de visibilizar una historia tan dolorosa.

El terrible episodio de violencia que vivió la hija de Tom Hanks durante su niñez

Durante la entrevista, Hanks reflexionó sobre la fortaleza y profundidad con la que su hija decidió abordar su historia. “No me sorprende que mi hija tuviera la capacidad y la curiosidad de examinar este asunto, sobre el que creo que fue increíblemente honesta. Todos venimos de vidas con altibajos, todos nosotros”, expresó el actor con orgullo.

También se tomó un momento para destacar el vínculo con Elizabeth desde sus primeros días de vida: “Es una belleza y siempre lo fue”, dijo con ternura, y agregó: “Si tuviste hijos, te das cuenta de quiénes son cuando tienen unas seis semanas”.

Elizabeth Hanks.

Tom Hanks rompió el silencio y se refirió por primera vez a las fuertes denuncias que su hija Elizabeth realizó en su libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road. En sus páginas, la escritora describe episodios de violencia emocional y física por parte de su madre, la actriz Samantha Lewes, especialmente después del divorcio con el actor.

Elizabeth, de 43 años, relató que desde los cinco hasta los catorce años vivió entre visitas a la casa de su padre y una convivencia complicada con su madre. “Visitaba a mi padre y a mi madrastra (y pronto a mis medios hermanos menores) los fines de semana y durante los veranos, pero desde los 5 a los 14 años, fueron años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor”, escribió.

Samantha Lewes y Tom Hanks.

Según describe, la convivencia con Samantha Lewes —quien obtuvo la custodia tras divorciarse de Hanks en 1987— se tornó cada vez más difícil. “El patio trasero se llenó tanto de excrementos de perro que era imposible caminar por él; la casa apestaba a humo. La heladera estaba vacía o llena de comida vencida casi siempre, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su enorme cama con dosel, estudiando la Biblia”, detalló la autora.

Elizabeth también afirmó que, aunque su madre nunca fue diagnosticada, cree que padecía un trastorno bipolar con episodios de paranoia extrema y delirios. Samantha Lewes falleció en marzo de 2002.