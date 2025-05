Jaime Lee Curtis reveló cuál fue el comentario que la llevó a las cirugías estéticas: “No fue bueno”

Jaime Lee Curtis es de las actrices más reconocidas en la industria de Hollywood. Sus actuaciones en algunas películas como la saga de Halloween y Perfect la catapultó como la reina de las cintas de terror y slasher (subgénero en las cintas de terror que involucra un asesinato).

“Estoy muy en aceptación de cómo me veo, y soy dueña de lo que pienso y siento”, reflexionó la hija de los actores Tony Curtis yJanet Leigh sobre su carrera en una entrevista con la revista Mindfood.

Jaime Lee Curtis ha sido galardonada a lo largo de su carrera con múltiples premios, entre ellos el Óscar en 2023. Es por ello que generó suma sorpresa al confesar algunos datos de su vida en su última entrevista, como su contacto con las cirugías estéticas.

El momento que marcó un antes y después en la vida de Jaime Lee Curtis

La actriz reveló un evento que la marcó de por vida durante una entrevista con Sharyn Alfonsi para el portal 60 Minutes. Allí, recordó lo que le dijo el director de fotografía de la cinta “Perfect” en torno a su físico. "Dijo: ‘Sí, no voy a fotografiarla hoy. Tiene ojeras’”, relató Lee Curtis.

Este hecho provocó sumas inseguridades en la actriz, que para ese entonces tenía 25 años. La sensación llegó a al punto que decidió someterse a su primer tratamiento estético. “Me dio mucha vergüenza que me dijera eso (...) Así que, en cuanto terminó la película, me hice una cirugía plástica“, sentenció.

Al hacerla, se arrepintió al instante, dado que era de las que realzaba la belleza natural entre las mujeres. Es por ello que, hasta la actualidad, sigue pensando en el peso de su decisión a tan corta edad.

¡Están de vuelta! Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis comenzaron las grabaciones de Un viernes de locos 2

“Me arrepentí inmediatamente, y en cierto modo me he arrepentido desde entonces (...) Me convertí en una defensora pública de la belleza natural, de decirles a las mujeres que son hermosas y perfectas tal como son. Así que sí, no fue bueno para mí hacerlo”, determinó.