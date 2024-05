Así fueron las aventuras de Ryan Gosling en Argentina: “Lo rebotaron”

Argentina es un país que deja marca en las personas. El dulce de leche, los alfajores tradicionales y el amor por Lionel Messi son pequeños elementos que generan un lazo en la comunidad extranjera. Es por ello que no sorprende el amor de actores como Ryan Gosling a la cultura argentina.

El cariño que tiene el intérprete de Ken en “Barbie” fue destacado durante sus promociones de su nueva película “The Fall Guy” . Ahí, le consultó a un periodista argentino sobre sus dulces favoritos del país.

“¿Todavía existe Freddo en Argentina? (...) Es el mejor helado”, le consultó el actor a Cecilia Martí de TN Show sobre la reconocida franquicia de helados.

Seguidamente, conforme avanzó la entrevista, Martí le consultó sobre su experiencia en Argentina. Allí, el actor expresó que había ido hacía unos 10 años y que recordaba con mucho cariño el helado y las medialunas.

Ryan Gosling con Emily Blunt por la promoción su nueva comedia romántica. Foto: La G

“Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo de Freddo, que quedó marcado en mí (...) Las medialunas también fueron algo como... ¡Así es como se empieza el día!”, recordó el cantante canadiense con sumo cariño.

Tras estas declaraciones, los usuarios argentinos se enorgullecieron del actor por sus dichos. Sin embargo, esto no quedaría así, dado que un usuario reveló más detalles sobre el viaje de Ryan Gosling a Argentina.

Cómo fue el viaje de Ryan Gosling en Argentina

Ahora bien, Gosling viajó a Argentina en 2004, previo al estreno de “The Notebook”. En esa travesía de hizo amigo de un argentino, quien reveló los motivos verdaderos de su encuentro con el país: un corazón roto.

Ryan Gosling con su amigo "Tobias" en Argentina. Foto: Todo

“Fuimos muy amigos un verano. Fue mucha casualidad conocernos (...) . Y un verano me hice amigo de un pintor de Estados Unidos. Al año siguiente este pintor volvió y me dijo va a venir un amigo mío que tiene el corazón roto, hagámosle el aguante entre todos,, describió el amigo de Ryan Gosling en Argentina.

El actor todavía se estaba haciendo conocido en la industria de Hollywood y tenía algunas dudas sobre el rumbo de su carrera. Por ende, en ese descubrimiento, decidió pasar tiempo tanto en Argentina como Uruguay. Este último país sería relevante en la historia, dado que en un boliche de Punta del Este le prohibieron el paso.

Ryan Gosling durante su viaje en Argentina y Uruguay. Foto: Todo Noticias

“El estaba en otra época de su vida, estaba como enojado con Hollywood. Se debatía entre ser músico o actor. No era conocido. El tema del boliche es que se fue al Tequila de Punta del Este y lo rebotaron, como conocía a unas personas, intercedí y lo dejaron entrar”, concluyó Tobias, amigo del actor.