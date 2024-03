El insólito récord Ryan Gosling y Emily Blunt obtuvieron por su nueva película que aún no se estrenó

Ryan Gosling y Emily Blunt nuevamente están en el foco de la industria cinematográfica con su nueva película The Fall Guy. En este sentido, obtuvieron un Récord Guinness previo a su lanzamiento el 26 de abril.

Cuál fue el récord Guinness superado en la película de Ryan Gosling y Emily Blunt

De acuerdo con Universal Pictures, Logan Holladay, doble especialista de escenas de conducción de Ryan Gosling, ganó el récord por el mayor número de vueltas de campana en un coche. En este sentido, ha superado a Adam Kirley, quien logró siete vueltas de campana en la película Casino Royale, la primera cinta de James Bond protagonizada por Daniel Craig.

De qué se trata The Fall Guy, la nueva romcom de Ryan Gosling y Emily Blunt

The Fall Guy abarcaría la historia de un doble de acción (Ryan Gosling) y Jody (Emily Blunt) , una directora y protagonista de una relación compleja con el doble. Cuando ambos se le asigna buscar al actor principal de la trama, se verán involucado en una interesante aventura.

La divertida historia de amor estaría basada en la serie de televisión “Profesión Peligro”, creado por Glen A. Larson en los años ochenta. La misma presentaba explosiones, persecuciones de autos a alta velocidad, caídas desde grandes alturas y el “paso de la muerte”.

Ryan Gosling y Emily Blunt en los Óscars 2024. Foto: Vanitatis

El reparto cuenta con el Gosling y la actriz de “El Diablo viste a la moda” u “Oppenheimer” como protagonistas y Aaron Taylor-Johnson,Hannah Waddingham o Teresa Palmer como personajes secundarios. Asimismo, estaría dirigida por David Leitch.

Finalmente, diferentes críticos han dado puntos positivos a la película. En este aspecto, de acuerdo con “Scott Menzel”, The Fall Guy es una carta de amor a la comunidad de especialistas y tiene suma diversión.

“¡The Fall Guy es increíble! La carta de amor de David Leitch a la comunidad de especialistas. Es lo más divertido que tendrás en el cine en todo el año. Ryan Gosling y Emily Blunt están genial juntos. Ah, y el uso de All Too Well de Taylor Swift fue absolutamente brillante”, destacó el crítico.