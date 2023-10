Emily Blunt se arrepiente por un escandaloso video con una mesera hace 10 años: “Me horroriza”

Emily Blunt es una talentosa actriz británica que ha conquistado los corazones de audiencias en todo el mundo con su versatilidad frente a cámara. Desde sus inicios en el cine hasta su destacada carrera en Hollywood, ha demostrado que nació para la actuación.

Cuenta con una amplia filmografía, desde la icónica película El diablo viste a la moda hasta el drama del 2015 Sicario. Blunt ha demostrado su capacidad para adentrarse en cualquier personaje con una actuación convincente y emotiva, tanto que, su destreza actoral la llevó a ser aclamada por la crítica con nominaciones a prestigiosos premios, incluyendo un Globo de Oro y un SAG.

Emily Blunt, en la alfombra roja de la última edición de los Oscar. (AP)

Como si ello fuera poco, además de su carrera en cine, Emily se ha convertido en un referente del mundo de la moda, gracias a su gran glamour presente en todas las alfombras rojas.

El escándalo de Emily Blunt

Sin duda, Emily Blunt es una de las estrellas más destacadas de los últimos años y su presencia en la gran pantalla continúa siendo un atractivo para cinéfilos de todas partes. Sin embargo, en esta oportunidad, fue foco de un escándalo que llegó hasta las redes sociales.

Todo se remonta 10 años atrás, cuando en una entrevista con Jonathan Ross tuvo dichos realmente repudiables: “Cuando vas a Chilli’s ves por qué muchos de nuestros amigos americanos son enormes”, dijo el conductor en referencia a una famosa cadena de comida, a lo que la actriz respondió: “la chica que me servía era enorme. ¿Sabes? Creo que le daban comida gratis”.

Eso no fue todo, sino que, terminó burlándose de la forma de hablar de la trabajadora: “¿Eres Emily Blunt? ¿Qué están haciendo aquí?”, imitó. Ahora, 10 años después se disculpó a través de US Weekly: “Me horroriza haber dicho algo tan insensible, hiriente y sin relación con la historia que intentaba contar en un programa de entrevistas”.

“Me quedé con la mandíbula por el suelo al ver este vídeo de hace 10 años”, confesó la actriz y concluyó diciendo: “Siempre me he considerado una persona a la que no se le ocurriría enfadar a nadie, así que lo que me llevó a decir algo así en ese momento es irreconocible para mí o para todo lo que represento. Sin embargo, sucedió, lo dije y siento mucho el daño causado. Era lo suficientemente mayor [tenía 30 años] como para saberlo”.