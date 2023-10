La exigencia de Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese durante el rodaje de su nueva película

The killers of the flower moon o Los asesinos de la luna llegó a los cines este 19 de octubre, en un estreno que ya se configura con un 97% de críticas positivas según informó Rotten Tomatoes, uno de los sitio web más prestigiosos de revisión y reseñas para cine y televisión.

Dirigida por Martin Scorsese, se trata de todo un hito en su filmografía, ya que cuenta con el tan esperado dúo protagónico de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, quienes son los actores fetiche en la carrera del cineasta que comenzó junto a los denominados directores del “Nuevo Hollywood”.

La película se basa en el libro homónimo del periodista David Grann. En su reparto brilla Lily Gladstone, quien según Richard Lawson de Vanity Fair es el “alma de la película”. La actriz dará vida a “Mollie Kyle”, una mujer que marcará la vida del personaje de DiCaprio.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

“En la década de 1920, los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras, y el FBI decide investigar”, adelantó la sinopsis oficial.

Leonardo DiCaprio y un cambio para el guion de Martin Scorsese

Luego de trabajar dos años en su guion, Martin Scorsese decidió presentarle a Leonardo DiCaprio el proyecto de Los asesinos de la luna, pero su respuesta fue sorprendente.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

En diálogo con The Irish Times, el cineasta contó: “después de dos años trabajando en el guion, Leo vino y me preguntó: ‘¿Dónde está el corazón de esta historia? Yo había tenido reuniones y cenas con los Osage, y pensé: ‘Bueno, ahí está la historia’. Creíamos que la verdadera historia no venía necesariamente de fuera, de la oficina, sino de dentro, de Oklahoma”.

Al parecer, el actor le criticó al director que estaba haciendo una película “sobre hombres blancos”, cuando el enfoque debía ser otro. Fue así que, Scorsese decidió reunirse con la comunidad Osage nuevamente, cuyo jefe le dijo: “que lo que necesitaba de mí era saber que no iba a aprovecharme de él, que no iba a hacer sensacionalismo de la historia, en particular de la victimización de los Osage, en particular de la violencia”.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

En este sentido, DiCaprio declaró: “no me parecía que llegara al meollo de la cuestión. No estábamos inmersos en la historia de los Osage. Había una pequeña escena entre Mollie y Ernest que nos provocó mucha emoción en la lectura, y empezamos a adentrarnos en lo que era esa relación, porque era tan retorcida y extraña y diferente a todo lo que había vivido antes”.