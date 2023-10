Martin Scorsese confirmó su próxima película y Argentina podría jugar un rol clave en la trama

Martin Scorsese está en su salsa, en la espera del estreno de The killers of the flower moon con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio de protagonistas. Se trata de uno de los momentos más esperados por los cinéfilos, ya que finalmente se podrá ver a estos actores trabajar juntos bajo el ojo de la cámara del cineasta italoamericano.

De Niro y DiCaprio son dos polos claves en la carrera del cineasta que comenzó junto a los denominados directores del “Nuevo Hollywood”. El primero de ellos fue la estrella del director desde finales de los ‘70 hasta 1995 con Casino. Tiempo después, llegaría el turno del actor de Titanic, quien a partir del 2002 con Gangs of New York tomaría ese lugar.

La película se basa en el libro homónimo del periodista David Grann. En su reparto brilla Lily Gladstone, quien según Richard Lawson de Vanity Fair es el “alma de la película”. La actriz dará vida a “Mollie Kyle”, una mujer que marcará la vida del personaje de DiCaprio.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon tendrá su estreno el próximo 19 de octubre de 2023 en las salas de cines. Luego, llegará a la plataforma de streaming Apple TV+ y, probablemente, a Paramount Plus.

Martin Scorsese lejos de retirarse: cómo será su próxima película

En una entrevista con The Times, Martin Scorsese confirmó que trabaja en su próxima película que llevará por nombre The Wager, basado en el libro The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder de David Grann del año 2023.

Se trata de una historia basada en hechos reales, que retrata la odisea de un barco británico que en búsqueda de un tesoro perdido en América del Sur, se estrelló y su tripulación quedó náufraga en una isla aislada que rodea Argentina.

Martin Scorsese

“Los hombres, después de estar abandonados durante meses y enfrentarse al hambre, construyeron la endeble embarcación y navegaron durante más de cien días, atravesando casi 3.000 millas de mares azotados por tormentas”, contó Scorsese.

“Fueron recibidos como héroes. Pero entonces… seis meses después, otra nave aún más decrépita aterrizó en la costa de Chile. Este barco contenía sólo tres náufragos y contaban una historia muy diferente. Los treinta marineros que desembarcaron en Brasil no eran héroes: eran amotinados”, continuó relatando.

Martin Scorsese

“El primer grupo respondió con sus propias contra acusaciones, de un oficial superior tiránico y asesino y sus secuaces. Quedó claro que mientras estaban varados en la isla, la tripulación había caído en la anarquía, con facciones en guerra luchando por el dominio de la árida naturaleza”, adelantó.

“Mientras corrían las acusaciones de traición y asesinato, el Almirantazgo convocó un consejo de guerra para determinar quién decía la verdad. Lo que estaba en juego era vida o muerte: quien el tribunal declarara culpable podía ser colgado”, concluyó su relato Scorsese.