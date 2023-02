La película de Martin Scorsese que llevó a Paul Rudd de Ant-Man a estudiar actuación

Paul Rudd se encuentra viviendo el estreno mundial de la cinta Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera entrega de la historia del “hombre hormiga”.

La misma llegó a los cines el pasado 16 de febrero y tanto previa como posteriormente fue noticia en los medios especializados en películas.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Foto: Marvel Studios

Rudd inició su carrera actoral hacia finales de los ‘80 y principios de los ‘90, pero su papel de “Ant-Man” lo llevó a ser conocido entre una nueva generación fanática del universo de Marvel Studios.

¿Cuál fue la película de Martin Scorsese que llevó a Paul Rudd a estudiar actuación?

Es en este sentido que, en una entrevista con Men’s Health, Paul Rudd confesó que fue lo que lo llevó a estudiar actuación, y ello fue, nada más ni nada menos, que Martin Scorsese.

El actor confesó que el papel de Griffin Dune como Paul Hackett en el film After hours de 1985 del mencionado director, le despertó el interés por profesionalizarse en el mundo de la interpretación cinematográfica.

Paul Rudd

“Griffin Dunne ha pasado por mucho. Y, finalmente, encuentra un lugar seguro en el ático de un tío porque hay un mafioso buscándole en las calles. Y llama a los policías y le dicen, ‘Vete a dormir’. Y le cuelgan. Pero no se enfada. Sólo está estupefacto. Y dice, ‘Oh, guau. Oh, guau’. La única emoción es sorpresa. Va más allá de la frustración. Y es sublime” recordó el actor, quien tras salir del cine donde vio la cinta tomó la decisión de cambiar el rumbo de su carrera artística.

After hours de Martín Scorsese Foto: Martín Scorsese

Fue así que Rudd comenzó a rechazar papeles menores, “Mi agente dijo, ‘¿Qué estás haciendo?’. Mi carrera sólo estaba empezando. Pero tenía una imagen muy clara de lo que quería y cómo quería hacerlo. No quería que se me considerase un chiste entre actores a los que realmente admiro. Quería aprender cómo hacerlo bien. Tenía un objetivo real” rememoró.

Paul Rudd

“Desde luego, algunas de las películas no fueron tan buenas como había imaginado, pero fueron beneficiosas, cada una de un modo. Sin ‘Wet Hot American Summer’ no hubiese hecho ‘El reportero: La leyenda de Ron Burgundy’, que fue fundamental. Y he llegado a trabajar con Judd Apatow durante años” concluyó Rudd.

Todo lo que tenés que saber sobre Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Sinopsis: Scott Lang (Paul Rudd) está disfrutando su vida como Vengador ahora que no hay tantos problemas, es famoso y todo el mundo le agradece su trabajo. No tiene nada que le desagrade, pero esto cambiará pronto. El conocido como Ant-man y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), más famosa como la Avispa, tendrán que enfrentarse a nuevos problemas cuando debido a un experimento fallido acaben en el Reino Cuántico junto a los padres de Hope. Allí descubrirán interesantes criaturas nunca soñadas y vivirán aventuras alejados de los Vengadores. Con esta película comienza oficialmente la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tráiler: