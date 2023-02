Ant-Man and the Wasp: 20 curiosidades que solo un verdadero fan sabría.

El personaje de Ant-Man fue creado por el escritor Stan Lee, el artista Jack Kirby y el guionista Larry Lieber, y apareció por primera vez en “Tales to Astonish” #27 en enero de 1962.

Ant-Man ha sido objeto de varias series de cómics a lo largo de los años, incluyendo “Ant-Man and the Wasp”, “Ant-Man: Last Days” y “The Astonishing Ant-Man”.