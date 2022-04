Bad Bunny es el primer actor latino en protagonizar una película de Marvel. “El Muerto” se estrenará en las salas de cines durante enero de 2024.

El artista puertorriqueño Bad Bunny formará parte del Universo Marvel en el nuevo film “El Muerto”. El músico interpretará a un luchador enmascarado cuyo poder reside precisamente en su máscara, heredada de su familia durante generaciones.

Bad Bunny será "El Muerto" Foto: twitter

El cantante estuvo presente en la Cinema Con, realizada en Las Vegas, donde se anunció esta nueva adaptación de un superhéroe de la factoría Marvel.

En algunas de las historias de cómic, El Muerto interactuó con Spiderman durante un combate en el que el superhéroe latino estuvo a punto de desenmascarar al hombre araña.

La anécdota de una fan argentina de Bad Bunny que se subió al escenario a cantar con él

Durante su concierto en el Luna Park en 2018, Bad Bunny invitó a una fan a que subiera al escenario a cantar junto a él. Con el regreso del músico que se presentará el 4 y 5 de noviembre en el Estadio Vélez, el video de ese momento se volvió viral en Tik Tok y la protagonista contó su versión de la historia.

“Bad Bunny empieza a cantar la canción y frena en la parte de Arcangel y dice ‘bueno necesito alguien que venga a cantar conmigo’” explicó Pilar Narvaez, la afortunada fan. “Yo estaba diciendo ‘yo, yo por favor’ moviendo los brazos” detalló y agregó que su amiga y otro chico con el que había hablado antes del show comenzaron a señalarla para que el cantante la vea.

Finalmente, el músico la sube al escenario y lo primero que hizo Pilar fue pedirle una selfie para capturar ese momento. Mientras la abrazaba, San Benito le dijo al oído: “Es tu momento de brillar, disfrutá, bailá, cantá, saltá, viví tu momento al máximo”.

La joven pensó que el micrófono iba a estar apagado por lo que cantó a gritos “como si estuviese en la ducha” la canción “Tú No Vive Así”, de Bad Bunny ft. Arcangel. “Él me seguía los pasos, me abrazaba, como se ve en el video, se fija que no me caiga porque no sé qué me pasaba, estaba en otro planeta” recordó emocionada.