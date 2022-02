Durante su concierto en el Luna Park en 2018, Bad Bunny invitó a una fan a que subiera al escenario a cantar junto a él. Con el regreso del músico que se presentará el 4 y 5 de noviembre en el Estadio Vélez, el video de ese momento se volvió viral en Tik Tok y la protagonista contó su versión de la historia.

“Bad Bunny empieza a cantar la canción y frena en la parte de Arcangel y dice ‘bueno necesito alguien que venga a cantar conmigo’” explicó Pilar Narvaez, la afortunada fan. “Yo estaba diciendo ‘yo, yo por favor’ moviendo los brazos” detalló y agregó que su amiga y otro chico con el que había hablado antes del show comenzaron a señalarla para que el cantante la vea.

Finalmente, el músico la sube al escenario y lo primero que hizo Pilar fue pedirle una selfie para capturar ese momento. Mientras la abrazaba, San Benito le dijo al oído: “Es tu momento de brillar, disfrutá, bailá, cantá, saltá, viví tu momento al máximo”.

La joven pensó que el micrófono iba a estar apagado por lo que cantó a gritos “como si estuviese en la ducha” la canción “Tú No Vive Así”, de Bad Bunny ft. Arcangel. “Él me seguía los pasos, me abrazaba, como se ve en el video, se fija que no me caiga porque no sé qué me pasaba, estaba en otro planeta” recordó emocionada.

Bad Bunny agotó las entradas para las dos fechas en Vélez

Bad Bunny agotó la capacidad para el 4 de noviembre, sacó una segunda fecha para el 5 del mismo mes y en menos de dos horas se vendió todo.

A pesar de la gran cantidad de capacidad para el público que hay en la cancha del Fortín, el artista puertorriqueño liquidó en cuestión de horas la totalidad de tickets.

La gira llevará a Benito a presentarse en los estadios más importantes de Estados Unidos y Latinoamérica. El tour comenzará el 5 de agosto en la ciudad de Orlando, Florida, continuará en ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York y finalmente llegará a Latinoamérica en octubre.