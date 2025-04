La íntima predicción de Mhoni Vidente sobre Bad Bunny que impresionó a todos: “Sale del...”

Bad Bunny lo hizo de nuevo. No por un hit ni por un videoclip escandaloso, sino por estar, una vez más, en el centro de la escena pública por algo que va más allá de la música. Esta vez, el foco está puesto en una predicción de Mhoni Vidente que lo involucra directamente y que encendió el debate en redes.

La astróloga cubana aseguró en uno de sus recientes vaticinios que el Conejo Malo estaría dando un paso definitivo respecto a su identidad sexual. “Cada vez sale más del clóset”, lanzó sin filtro. Según explicó, sus tatuajes revelarían aspectos ocultos de su vida íntima, especialmente uno en el que se ve un hombre y una mujer, lo que, para ella, representa una atracción bisexual.

La campaña de Bad Bunny para Calvin Klein.

Además, Mhoni fue más allá y predijo que este año podría aparecer en público con una nueva pareja, aunque no se animó a decir si sería hombre o mujer. Lo cierto es que desde su separación con Kendall Jenner, el artista no volvió a formalizar ninguna relación.

Bad Bunny y Kendall Jenner en una campaña de Gucci

El vínculo de Bad Bunny con la comunidad LGBT+

No es la primera vez que Bad Bunny despierta rumores por su vida personal. En varias entrevistas, el cantante manifestó su visión libre sobre el amor y la sexualidad. “La sexualidad no me define. No sé si dentro de 20 años me gustará un hombre… Uno nunca sabe”, confesó al Los Angeles Times en 2020.

La predicción de la astróloga sobre el cantante.

En el escenario, también se permitió jugar con los límites: besó a uno de sus bailarines durante los MTV VMAs y fue visto más de una vez en bares de ambiente, sin miedo a ser juzgado. Su apoyo a la comunidad LGBT+ siempre fue claro, tanto en sus canciones como en su estilo visual, donde rompe con todos los estereotipos del género urbano.

ARCHIVO - Bad Bunny actúa en los Premios Billboard Latinos en Coral Gables, Florida, el 5 de octubre de 2023. (Foto AP/Marta Lavandier, Archivo)

Aunque Mhoni Vidente no dio fechas exactas, sus seguidores ya están atentos a cada movimiento del artista para ver si su profecía se cumple. ¿Estamos ante una nueva etapa en la vida de Bad Bunny? Con él, todo puede pasar.