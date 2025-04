Una famosa vidente analizó a Luciana Salazar con tarot y lanzó una impactante predicción: “Me sale La Zorra”

Luciana Salazar volvió a encender la polémica al confesar que está atravesando un difícil momento económico y apuntó directamente contra su expareja, Martín Redrado, a quien acusó de incumplir con la cuota alimentaria de Matilda, su hija.

Según detalló la modelo y conductora, el economista arrastra una deuda de varios años y no ha cumplido con sus responsabilidades, lo que habría complicado su situación financiera. Sin embargo, Redrado no tardó en responder a las acusaciones y negó rotundamente tener algún tipo de compromiso legal o económico con Luciana o con la niña.

Luciana Salazar y su hija Matilda. Foto: web.

En medio del escándalo que envuelve a Luciana Salazar y Martín Redrado, la reconocida vidente Mariam Caleiro apareció en la escena mediática para hacer una revelación inesperada sobre el futuro de la expareja. Con su estilo enigmático y contundente, lanzó una predicción impactante que dejó a muchos sin palabras, agregando un nuevo giro a la polémica que ya venía en ascenso.

Esto es lo que predijo la popular vidente sobre el futuro de Luciana Salazar

A través de un video, la pitonisa vaticinó lo siguiente sobre Luciana Salazar: “La niña no tiene la culpa de lo que está pasando, pero veo que Luciana va a tener que dejar de comprar carteras caras y tendrá que salir a trabajar. Es una mujer grande y debe tomar conciencia de que Redrado solo la acompañó. El tarot dice que es una persona posesiva. Me sale ‘La zorra’. Anda en algo muy oscuro, muy fuerte. Ella sabe cosas, pero Martín tiene buenos sentimientos. Me sale que él es buena persona y que van a firmar papeles, pero que ella no va a ser la de antes. Él decidirá cómo van a ser las cosas”.

Por último, Caleiro -que días atrás hundió a Jesica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo- dijo lo inesperado sobre el economista, que se cansó de los reclamos de la modelo. “Me sale que va a tener otro hijo. Hay una apertura y se va a liberar”, sentenció.