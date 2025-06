¿Boca o Bayern Munich? La astrología y el tarot revelaron quién será el ganador del duelo en el Mundial de Clubes.

Boca Juniors dejó una imagen sólida en su debut en el Mundial de Clubes, al empatar con Benfica en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C.

El equipo mostró una gran concentración, carácter y una notable entrega dentro del campo de juego, lo que despertó la ilusión de los hinchas xeneizes de cara al resto del certamen.

Rodrigo Battaglia (abajo a la izquierda) celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de Boca Juniors en el empate 2-2 contra Benfica, el lunes 16 de junio de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Con este arranque prometedor, las miradas ya están puestas en el próximo desafío, nada menos que frente al poderoso Bayern Munich. En ese contexto, un astrólogo se pronunció y arrojó su predicción sobre lo que podría suceder en este esperado encuentro.

Qué dice la astrología sobre el partido de Boca vs Bayern Munich

Según lo expresado por la cuenta de X (ex Twitter) Astrología Argumental, el conjunto alemán parte como favorito para este enfrentamiento, aunque los dirigidos por Miguel Ángel Russo no están descartados y podrían sorprender: “El análisis técnico, futbolístico y el sentido común indica que debería ganar Bayern. Pero no creo que se lo lleve fácil…”, comienza diciendo.

Boca enfrentó a Benfica de Portugal por el Mundial de Clubes. (AP)

En su análisis astrológico, el usuario de X profundizó en los aspectos planetarios que, según su interpretación, podrían favorecer al equipo argentino: “Júpiter en el grado 2 de cáncer aspecta exacto a mercurio en IX regente del MC de Boca. Retorno de Venus en Tauro y Marte en Virgo en sextil a Júpiter y trígono Mercurio natal. La va a luchar Boca el viernes y hasta se puede llevar algo… Veremos que pasa”. Según su mirada, se trata de un partido que promete ser muy disputado y complejo, incluso para el Bayern Munich, que llega con el impulso de una aplastante victoria por 10-0 ante Auckland en su debut.

Qué dice el Tarot sobre el partido de Boca vs Bayern Munich

Giorgio Armas, el reconocido astrólogo y tarotista vinculado históricamente a Boca Juniors, es conocido por la precisión de sus predicciones. Ante un partido de tal relevancia, no quiso mantenerse al margen y decidió compartir públicamente su visión astrológica sobre lo que podría ocurrir en el esperado cruce frente al Bayern Munich.

Festejo de Boca, que arrancó ganando ante Benfica en el Mundial de Clubes. (AP)

Según este reconocido astrólogo, los fanáticos de Boca deben mantener la esperanza de cara al enfrentamiento de este viernes: “Confíen, le daremos pelea al Bayern”, afirmó con seguridad Armas, llevando tranquilidad e ilusión a los hinchas xeneizes.

Cabe recordar que, antes del inicio del torneo, este especialista había anticipado que tanto Boca como River “no van a ser la cenicienta” y que ambos equipos “van a generar quilombo”.