Paulo Dybala, Venom y una máscara: la inesperada colaboración del cordobés en la película

Luego de haber sido desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para la doble fecha de eliminatorias, Paulo Dybala sorprendió con una inesperada colaboración para el estreno de la película Venom.

El cordobés integraba la nomina de jugadores llamados por Lionel Scaloni para los compromisos contra Venezuela y Bolivia, pero fue descartado por molestias físicas sufridas en su último encuentro con Roma.

Dybala, desafectado de la doble fecha (AFA)

La inesperada colaboración de Paulo Dybala en el estreno de Venom

A pesar de que la máscara quedó fuera de los goles de la Selección Argentina, cautivó a todos en Italia. Sony Pictures lo llamó e hizo parte del trailer del próximo estreno de Marvel. La colaboración fue subida en conjunto a través de su cuenta de Instagram.

“¿Qué se esconde detrás de la máscara?. Somos Venom”, escribió la Joya en un video de poco más de 50 segundos. Allí, se puede ver su talento con la pelota, y con la actuación.

Qué dijo Paulo Dybala sobre su colaboración con Venom

“Siempre me ha encantado el universo Marvel, siempre he sido un gran admirador y ser elegido para promocionar la película Venom: The Last Dance en Italia es realmente un sueño hecho realidad”, confesó el mediapunta de la Roma.

“Espero poder tener otras experiencias similares en el futuro”, agregó el cordobés. Será que luego del fútbol probará experiencias en el mundo cinematográfico.

Cuándo se estrena Venom en Argentina

“Venom: el último baile”, es la tercera película que da el cierre a la saga que tiene al simbionte como protagonista. Los cines Argentina comenzarán a emitirla el jueves 24 de octubre y hay grandes expectativas entre los fanáticos.