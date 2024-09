Julio Chiarini: feliz por Dybala en la Selección y qué opina del Instituto de Dabove y de Roffo

“Me emociona hablar de Paulo Dybala y verlo en la Selección con la 10. Lo acompañamos en sus inicios como profesional y nos de orgullo. Fue apenas un año, pero se veía lo alto que llegaría. Y siempre dice que es de Instituto y de Córdoba”. Con la firma de Julio Chiarini.

El ex arquero de la Gloria y de River, hoy trabaja en la Municipalidad de Villa Nueva y en la nueva función como asesor derportivo en el club Alem de esa ciudad. “Hay mucho por hacer. Tenemos un parque muy lindo en la ciudad que nos permite realizar muchas actividades. Y en Alem estamos armando un equipo competitivo para afrontar el Torneo Regional Amateur”, resaltó.

Con la Joya Dybala, compartió los primeros pasos en Primera, con aquel Instituto que acarició el ascenso y se sostiene en el recuerdo.

Dybala dejó un grato recuerdo en Instituto y en más de una ocasión dijo que le gustaría volver antes del retiro (Foto: Archivo / La Voz).

“Hacía mucho que no veía jugar a Paulo y me sorprendió cómo está. En su mejor nivel, altísimo, juega rápido, más maduro. Está en plenitud, en su auge. En la Roma seguirá cerca de la Selección. Ojalá lo podamos ver en algún partido en Córdoba con la Selección. Sería un sueño, y lo voy a ir a ver”, expresó en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos.

QUÉ DIJO DEL INSTITUTO DE DABOVE

“Lo veo muy bien a este Instituto, desde lejos apoyo. Trato de no ir a la cancha porque me hace mal, me da nostalgia”, aseguró Chiarini. Y admitió: “Me apuré en retirarme cuando volvi la segunda vez. Estaba bien en lo físico y con buen nivel en Tigre, por eso volví. Pero las cosas no me salieron como quería y tomé la decisión. Después volví a atajar y lo hice por tres años sin faltar a un partido”.

Sobre Diego Dabove, actual entrenador Albirrojo y que realizar una destacada campaña, con el equipo tercero en Liga Profesional y en zona de copas internaciones, señaló: “Lo tuve de entrenador de arqueros en Sarmiento de Junín. Es un mounstro. De los mejores que me tocaron en mi carrera”.

Diego Dabove director técnico de Instituto . (JOsé Gabriel Hernández/La Voz)

Y hablando de arqueros, también dio su opinión de Manuel Roffo. “Es de los que me gustan. Es completo, rápido, se anticipa a las jugadas. El arco de Instituto no es fácil y ya se afianzó. Todo lo que le viene será positivo. En algunos aspectos me recuerda a mi manera de atajar”, lo elogió.

Manuel Roffo, arquero de Instituto, en el partido ante Banfield. (Prensa Banfield)

MARCELO GALLARDO Y AQUEL RIVER QUE INTEGRÓ

Por su alto nivel en Instituto, Marcelo Gallardo lo pidió como refuerzo aún estando la Gloria en la Primera B. Julio Chiarini fue parte del ciclo dorado del Muñeco en River, y habló del retorno del DT al Millonario.

“Me sorprendió el regreso de Gallardo. Bienvenido sea, le dio mucho al club y al fútbol argentino. Yo lo quiero mucho, le da mucho prestigio al fútbol argentino”, destacó el ex arquero, quien paso por River entre 2014 y 2016.

Marcelo Gallardo volvió a River, eliminó a Talleres y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. (Fotobaires)

“Deje muchos amigos en River, como Leo (Ponzio) y Marcelo Barovero, un personaje divino, le sobraba como arquero. Generé un vinculo muy lindo, voy a ir a su partido de despedida en Porteña. Un fenómeno. Cuando fuimos a Japón por la Copa Suruga él estudiaba ingles para comunicarse y yo veía tele jaja. Después no entendía nada je”.