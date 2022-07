Instituto, aquel inolvidable de 2012 y el de ahora que volvió a ser protagonista. Darío Franco, el DT de aquella campaña inolvidable y el de la actualidad, su nuevo DT en Gimnasia de Jujuy. El Loco Jorge Carranza, el arquero que lo precedía en el plantel y al que elogia por su presente. Paulo Dybala, su compañero y amigo en los inicios Albirrojos, y hoy en la Roma...

Julio Chiarini repasó su carrera, que a los 40 años lo pone otra vez en un arco de Primera Nacional, en el Lobo jujeño. “Estoy feliz por esta oportunidad, y porque se acordaron de mí Darío y el Poroto Russo. Jugué todos los partidos en Camioneros y en buen nivel, y me dejaron ir porque entendieron que era para otra categoría”, explicó el arquero.

“Sigo mucho la Primera Nacional, equipos fuertes y que llevan mucha gente. Es un lindo torneo. Lo veo firme a Belgrano y muy sólido a Instituto. Lo más importante en Instituto es que encontró el rumbo y dará pelea”, resaltó Chiarini.

Inevitable, afloró el recuerdo del equipo del que habló el país y estuvo en la antesala de una ascenso para la historia. “Dejamos una huella y a todos nos quedó la espina por no ascender. Hasta a Paulo (Dybala), que triunfa en el exterior, le debe pasar lo mismo”, afirmó.

Del Federal a la Primera Nacional y con 40 años, Julio Chiarini reactivó su carrera. Foto: Twitter @TercerTiempo3

En la fecha 33, visitará Alta Córdoba con el Lobo, primera vez contra Instituto. “Hay que ver si Darío me pone, je. Porque Lucchetti ya estará recuperado del desgarro. Vine a competir por un lugar y me gusta ver que a Instituto le va bien. Me cuenta que el club está ordenado y me alegro por dos personas a las que aprecio mucho, Mario Cavagliatto y Paco Ruíz. Cavagliatto con continuidad por la presidencia de su hijo, Juan Manuel”.

El Loco y la Joya

“Lo que le pasa a Jorge (Carranza) ahora es lo soñado, porque está siendo reconocido, jugando y peleando el torneo con el club del que es hincha. Es un arquero que atajaba hasta lesionado”, destacó Chiarini sobre su colega Albirrojo.

Entre sus ex compañeros, párrafo aparte para Paulo Dybala. “Hablé con él cuando se fue de la Juventus. Siempre mantuvimos el contacto y estuvo cuando lo necesité. Es un orgullo que haya surgido de La Agustina. Lo veo en el Mundial, el gol que hizo en el partido con Italia lo pone cerca”, vaticinó.