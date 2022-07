Confirmado Frank Kudelka como entrenador de Lanús, comenzó a nombrarse a Mauricio Caranta como ayudante de campo, puesto en el que el ex entrenador de Talleres e Instituto, entre otros, ya no tiene a Raúl Pepa Armando.

Caranta fue arquero de Talleres con Kudelka como DT, y en su nueva etapa como técnico dirigió a Instituto en Primera Nacional. “Estoy intentando reinsertarme, no es fácil. Y viendo de cerca entrenamientos y metodología de trabajo de gente amiga, me siento a tomar un café y a aprender de su experiencia”, había comentado el ex arquero en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Mauricio Caranta debutó como DT en Instituto. Puede reinsertarse trabajando con Kudelka en Lanús. Foto: GolandP

Con relación a Talleres y su presente, con histórica clasificación a Copa Libertadores y el Vélez de Alexander Medina al a vista, expresó: “En estas instancias no hay llaves accesibles. Le tocó Colón, que se había desarmado y con un (Julio) Falcioni que no encontró el funcionamiento tras la salida de jugadores importantes. Eso favoreció a Talleres. Y Vélez será un rival complicado también, entonado porque dejó en el camino a River”, pero jugar entre equipos argentinos son menores distancias a recorrer, hay más conocimiento, y eso ayuda muchísimo”.

Respecto a la alta expectativa en Libertadores, y del deslucido presente en el torneo local, apuntó: “Andrés Fassi todo lo que juega lo quiere ganar, y no creo que haya planteado tirarse más por la Copa. Pasa que, inconscientemente uno se prepara más para lo más importante”.

Contra el Cacique

“No me gusta el ‘Talleres contra el Cacique Medina’ porque suena a rivalidad y en cambio, hay que estar muy agradecido a lo que hizo, con logros para el club. Me imagino a la gente recibiendo a Medina con aplausos y cariño por parte de la gente”, destacó Caranta.