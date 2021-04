“Soy realista. Con los dirigentes estoy súper agradecido. Obviamente que esto se trata de resultados. El fútbol se hizo para ganar y los tiempos se van acortando. Ojalá que el fin de semana que viene tengamos un resultado favorable”.

Textual de Mauricio Caranta, de quien se decía que una derrota lo dejaba sin el buzo de técnico en Instituto. El empate con Tristán Suárez, otra vez 2-2, le deja sabor a poco y el reclamo al árbitro Gastón Suárez por un presunto penal a Alexis Cuello en la parte final del cotejo.

“Esto es un proyecto a largo plazo y vamos atrás de ese proyecto. No soy tonto. Va a llegar un momento que si no nos acompañan los resultados, es fútbol y es realidad… Lo veo lejano”, se descargó el ex arquero, en declaraciones para Mundo D. El próximo partido es el viernes 30 ante Gimnasia de Jujuy a las 15, en Alta Córdoba.

Después de siete fechas la Gloria no consiguió triunfos, reúne apenas seis puntos, a ocho de los punteros que juegan mañana, Güemes e Independiente Rivadavia. Más All Boys que se sumó al pelotón de arriba con su victoria sobre Gimnasia de Jujuy, próximo rival Albirrojo. Y los Albirrojos aparecen antepenúltimos en la tabla, un punto arriba de Villa Dálmine y a dos de Brown de Madryn.

“Tiene otro sabor el empate, pero el resultado final sigue siendo lo mismo. El análisis es futbolístico, no es anímico, no es emocional. Me siento identificado con muchos aspectos del equipo. Pudimos dar vuelta un resultado que era importante para nosotros. Y otra vez no lo vemos reflejado en un triunfo”, lamentó.

También se refirió a las fallas defensivas que le cuestan caro a lo Gloria, como las de Facundo Erpen, otra vez con una actuación deficitaria. “Nos empatan en una jugada intrascendente, cuando ya estábamos 2 a 1 y habíamos tenido chances de ponernos 3 a 1… Es el primer partido que pasamos a ganar y nos terminan empatando. Por primera vez un resultado favorable dependía de nosotros y no logramos ganar”. remarcó.

Castoldi y su respaldo

El presidente de Instituto, Roberto Castoldi, respaldó a Mauricio Caranta apenas finalizado el empate con Tristán Suárez, y ante los rumores de una posible salida del entrenador. “Confiamos en el plantel y el cuerpo técnico. En algún momento los resultados van a tener que darse. Todavía no está nada perdido pero estamos preocupados porque el equipo no gana y pasan las fechas”, señaló en Mundo D.

