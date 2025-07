La derrota de Racing y la postura de la “Tota” Medina: “Vamos a tener que sacar la hombría para...”

Era un partido accesible en los papeles para Racing de Nueva Italia, más allá de que en la Primera Nacional no hay rivales fáciles. Y lo terminó perdiendo 2 a 1 contra Arsenal, último en la tabla de la Zona A en la Primera Nacional.

Primera derrota para Hernán Medina, en su regreso como DT. Y lo lamentó. “Es una sensación amarga porque no pudimos entrar en partido. Nos golpean rápido en el primer y segundo tiempo. Duele porque nos vamos sin nada después de dos pelotas paradas", asumió la “Tota” ante los micrófonos de Fanáticos, por LV2.

“Vamos a tener que sacar la hombría y fortaleza mental para salir de este momento. La actitud no se negocia, nos tenemos que fortalecer y contagiar a la gente”, remarcó el entrenador Albiceleste.

Además, explicó el cambio de Francisco Monticelli, uno de los que puede generar fútbol en Racing: “Fran no tuvo espacios, en la única que tuvo fue el gol. Con la modificación buscamos espacios por afuera. El partido fue trabado y sucio. Arsenal manejó eso y corrimos el partido de atrás”.

EL AUTOR DEL GOL DE RACING

“Me voy con mucha bronca porque se nos escapa, no tuvimos un buen partido, tratamos de corregir cosas en el entretiempo para salir con otra idea en el segundo, pero una distracción nos costó caro”. Tomás Castro, autor del empate transitorio en Sarandí, reconoció que Racing tuvo una mala tarde. Y se alejó del lote de los que entran al Reducido.

"estoy muy triste, tuve una situación para convertir, me la tapó el arquero. Entramos dormidos, siempre lo hablamos, pero sigue pasando y nos costó muchos puntos. Esperamos revertir esto porque es preocupante"

“Nos duele la derrota y no llevar nada a Córdoba, veníamos con mucha ilusión. Nos quedamos con las manos vacías. Estoy feliz por el gol y el primer tanto con esta camiseta, pero me quedo con la bronca de no ganar”, completó el “Chinito”.

Para el próximo partido, el domingo 20 de julio contra Colegiales, Racing no contará con Nicolás Sanchez por un fuerte esguince de tobillo que lo obligó a pedir el cambio en el primer tiempo.

#RacingCBA | Así se retiró Nico Sánchez tras el partido ante Arsenal, el jugador fue reemplazado en el primer tiempo. El volante sufrió un importante esguince en el tobillo derecho y le harán estudios para ver el grado del mismo.

📸 @nicoestela_25 pic.twitter.com/mNDJfu7Oz2 — Fanáticos (@Fanaticos_LVDOS) July 13, 2025

Y en principio tampoco con Julián Vignolo, ya que desde el entorno del delantero confían en que en esta semana se destrabe la operación eon el Pisa de Italia y el jugador viaje a Europa.