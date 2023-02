Ant-Man and The Wasp 3 llega a los cines: uno de sus protagonistas habló sobre la salud de Jeremy Renner

Ant-Man and the Wasp: Quantumania llega a los cines este 16 de febrero de la mano de Marvel Studios.

La tercera entrega de la historia del “Hombre Hormiga” y “La avispa” se proyectará en la gran pantalla alrededor del mundo, buscando superar su taquilla de las dos primeras producciones que se posicionan en lo más bajo del ranking del universo cinematográfico de Marvel Studios.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Foto: Marvel Studios

Es en este contexto que Paul Rudd y Evangeline Lilly, sus actores estelares, se encuentran en el centro de las prensa mundial, oportunidad que aquella utilizó para referirse al duro momento que está viviendo su compañero Jeremy Renner, quien interpreta a “Ojo de halcón” en las películas del gran Estudio.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Foto: Marvel Studios

Recordemos que, Renner sufrió un grave accidente mientras manipulaba una máquina para quitar la nieve de seis toneladas, en su casa en Washoe, Estados Unidos.

La máquina que provocó el accidente de Jeremy Renner. Foto: Instagram / jeremyrenner

El actor fue arrollado por la máquina al salvar la vida de su sobrino, y por ello debió ser trasladado en avión al hospital donde fue internado en un estado crítico pero estable, el pasado 2 de enero.

¿Qué dijo Evangeline Lilly sobre Jeremy Renner?

Evangeline Lilly se refirió en una entrevista antes del estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania sobre la salud de Jeremy Renner.

“Se ha recuperado como un hijo de p***.”, sin embargo, la actriz dio testimonio del hecho de que Renner se encuentra en silla de ruedas:

Jeremy Renner. Foto: Gentileza

“Entré en su casa y se me puso la piel de gallina, no podía parar de pensar: ¿pero por qué te mueves? ¿Por qué te mueves? ¿Qué está pasando?”.

De todas formas, Evangeline Lilly habló de lo esperanzador que es el cuadro de Renner: “Esperaba sentarme junto a su cama y cogerle de la mano mientras gemía y gemía de dolor porque no sería capaz de moverse. Pero se movía solo, se reía con sus amigos. Es un milagro, un auténtico milagro”.

Jeremy Renner tras su grave accidente. Foto: Jeremy Renner

“Ese tipo está hecho de algo muy duro. Siempre se ha podido ver eso en él. Se está recuperando increíblemente y estoy muy agradecida. Tuvo una experiencia cercana a la muerte muy traumática y estuvo despierto durante todo el proceso” continuó contando la actriz.

“Realmente se me ha quedado grabado. Han pasado días y todavía estoy alucinando con algunas de las cosas que me dijo que experimentó cuando me volvió a contar la historia de lo que pasó y las cosas que podía oír y ver. Ahora tiene que hacer un viaje. De eso es de lo que están hechas las pesadillas, y él lo vivió y ahora está al otro lado” concluyó Evangeline Lilly.

Todo lo que tenés que saber sobre Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Sinopsis: Scott Lang (Paul Rudd) está disfrutando su vida como Vengador ahora que no hay tantos problemas, es famoso y todo el mundo le agradece su trabajo. No tiene nada que le desagrade, pero esto cambiará pronto. El conocido como Ant-man y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), más famosa como la Avispa, tendrán que enfrentarse a nuevos problemas cuando debido a un experimento fallido acaben en el Reino Cuántico junto a los padres de Hope. Allí descubrirán interesantes criaturas nunca soñadas y vivirán aventuras alejados de los Vengadores. Con esta película comienza oficialmente la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tráiler: