Nada: Buenos Aires desde los ojos de quien la ama y el lunfardo a viva voz en Robert De Niro y Luis Brandoni

En mayo del 2022, Buenos Aires se sorprendería con la llegada de Robert De Niro. El gran actor hollywoodense fue capturado por la prensa paseando por las calles porteñas junto a Luis Brandoni, quien es su íntimo amigo - tanto que han compartido la Navidad juntos -.

Sin embargo, no se trataba de una visita entre colegas, sino, del rodaje de la nueva serie de Gastón Duprat y Mariano Cohn: Nada, la cual llegará este 11 de octubre a Star+ para divertir a su usuarios a puro humor porteño.

Esta producción que cuenta con nada menos que la presencia de Robert De Niro - y no de forma escasa como se rumoreaba -, fue presentada en el Festival de San Sebastián, donde recibió una ovación que hizo vibrar las paredes del Teatro Victoria Eugenia.

SAN SEBASTIAN, SPAIN - SEPTEMBER 25: Majo Cabrera (4R), Belén Chavanne (2R), Enrique Piñeyro (R) Mariano Cohn (4L), Luis Brandoni (C), Leonardo Aranguibel (L), Mariana Perez (3L) and Gastón Duprat (3R) attend "NADA" photocall presentation by Disney+ during 71st San Sebastian International Film Festival at Teatro Victoria Eugenia on September 25, 2023 in San Sebastian, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images for Disney+) Foto: Carlos Alvarez

Nada es la primera serie latinoamericana de ficción en participar de la sección Culinary Zinema, creada por el mencionado festival en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Berlín. Compitió contra cuatro largometrajes por el Premio Mejor Película Culinary Zinema, del que salió ganadora La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung.

¿De qué trata Nada y por qué verla?

Nada presenta a Manuel Tamayo Prats, a quien da vida Luis Brandoni, un crítico gastronómico que detesta perder el tiempo con platillos poco sabrosos, porque sabe que a su edad tiene una cantidad limitada de comidas por delante.

Nada, serie disponible en Star+ a partir del 11 de octubre. Foto: Star+

Él vive junto a Celsa (María Rosa Fugazot), una empleada doméstica que lo acompaña desde hace décadas y cuya repentina muerte pondrá patas para arriba tanto a Manuel como a su casa, en la que en sus paredes se amontonan especias, copas, ollas y los cuadros del excéntrico, también, pintor y coleccionista.

Antonia volará a su rescate, una joven paraguaya interpretada por Majo Cabrera, que no solo cumplirá los caprichos de su jefe snob, sino que, supondrá una serie de cambios en su vida - que, desde ya, no adelantaré para no “spoilear” -.

Nada, serie disponible en Star+ a partir del 11 de octubre. Foto: Star+

¿Y Robert De Niro? Hay y mucho… El actor hollywoodense no aparece simplemente en el último episodio como adelanta el tráiler, sino que, es una pieza fundamental en la construcción del humor de la serie - es difícil imaginar al ex gánster haciendo chistes, pero es real y muy divertido -.

Nada, serie disponible en Star+ a partir del 11 de octubre. Foto: Star+

Lo más atractivo de Nada, sin embargo, no es la presencia del actor italoamericano y que diga “boludo” o tome mate. A lo largo de cinco episodios, que se pueden maratonear perfectamente como si juntos fueran una película, los planos secuencias y fotografía muestran a Buenos Aires desde los ojos de quien la ama, cuya belleza cosmopolita es el resultado de lo impoluto de una postal y lo salvaje de lo urbano.

Nada, serie disponible en Star+ a partir del 11 de octubre. Foto: Star+

A ello se le suman los aromas y sabores que traspasan la pantalla. Planos detalle que se transforman en agua en la boca de quien esta del otro lado de la pantalla. En este punto cabe mencionar que, la chef Narda Lepes, el chef Francis Mallmann y el periodista especializado en gastronomía Federico Oldenburg se desempeñaron como asesores culinarios de la serie.

Nada, serie disponible en Star+ a partir del 11 de octubre. Foto: Star+

En definitiva, Nada es un estreno que no decepciona. Desde ya existen elementos que podrían estar mejor o directamente no estar, pero en la balanza la serie de Duprat, Cohn y Brandoni gana y por “afano”.