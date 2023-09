¿De Taxi Driver a Uber? La polémica publicidad que protagonizará Robert De Niro al volante.

Robert De Niro es uno de los actores más exitosos de la historia de Hollywood. Si bien su carrera sigue cosechando sucesos dentro de la industria más grande del audiovisual, estamos en condiciones de afirmar que es toda una leyenda.

Su carrera comenzó de la mano de Brian De Palma, para luego continuar junto al gran Martin Scorsese, con quien despegaría hacia el estrellato. De Niro protagonizó 9 películas del cineasta italoamericano, entre las que se destacan Mean Streets, Taxi Driver, Goodfellas y Casino, mientras que participó en muchas otras, como El Padrino II y Los intocables.

Robert De Niro

Actualmente, espera el estreno de Los asesinos de la luna para el próximo 19 de octubre, donde finalmente se reunirá en la gran pantalla con Leonardo DiCaprio, la otra gran estrella en la filmografía de Scorsese.

De Taxi Driver a Uber

Si bien Robert De Niro venía construyendo su carrera dentro del Nuevo Hollywood, con aclamadas películas como Mean Streets de Scorsese y Muerte de un jugador de John D. Hancock, fue con Taxi Driver que logró captar la atención de la crítica y el público.

Se trata de una de las películas más recordadas en la filmografía del actor, quien da vida al perturbado Travis Bickle, quien regresa de la guerra para volverse un taxista de las calles de Nueva York.

Taxi Driver Foto: Martin Scorsese

Si bien muchos años han pasado desde el estreno de la película, concretamente 47 años, hoy volvió a ser noticia, luego de que se difundiera que De Niro va a protagonizar un nuevo papel al volante.

Se trata de una publicidad de Uber, servicio de movilidad famoso en el mundo. En un primer momento, se rumoreó que el actor traería desde el pasado a Travis, lo cual despertó todo tipo de opiniones, en gran parte negativas.

Taxi Driver Foto: Martin Scorsese

Sin ir más lejos, el guionista de Taxi Driver, Paul Schrader - quien también es un excelente cineasta -, expresó: “No tengo ni idea porqué Bob [Robert] haría algo así. Pero no lo he visto y, si tengo suerte, no lo veré nunca”.

Ante tal declaración, Stan Rosenfield, portavoz de De Niro, aclaró que este no interpretará a Travis, a la vez que, Uber le confirmó a Variety que el anuncio es un hecho y será filmado en estos días. Al parecer, el actor habría aceptado hacer la publicidad dado que debe pagar un millón de dólares al año en concepto de pensión a su exesposa hasta que ella vuelva a casarse o uno de los dos muera.